موغوروزا تهدي إسبانيا اللقب الأول في «تنس دبي» للسيدات

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أهدت المصنفة 16 عالمياً، غاربيني موغوروزا، بلدها إسبانيا لقبها الأول تاريخياً في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات، بتغلبها على المصنفة 63 على العالم، التشيكية باربور كريتشيكوفا، بواقع مجموعتين دون رد (7-6 و6-3)، في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء أمس، على ملعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، ودامت لساعتين وسبع دقائق.

وعقب انتهاء منافسات النسخة الـ21 من بطولة السيدات، التي بلغ إجمالي جوائزها 1.83 مليون دولار، قام رئيس اتحاد التنس، الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم - برفقة النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، ورئيس العمليات في سوق دبي الحرة، راميش كيدامي، ومدير بطولات «سوق دبي الحرة» للتنس، صلاح تهلك، ونائب الرئيس لشؤون التسويق، شينيد السباعي، وأمين السر العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي، وممثلة رابطة محترفات التنس، دونا كيلسو - بتتويج بطلات النسخة 21.

وأصبحت موغوروزا، النجمة الـ14 تاريخياً التي تنجح في حصد لقب «تنس دبي» للسيدات.

وحصلت موغوروزا على 221 ألفاً و500 دولار، بالإضافة إلى 900 نقطة، فيما حصلت كريتشيكوفا على 164 ألفاً، و585 نقطة.

وقالت موغوروزا: «أتطلع لاستثمار هذا الفوز بالصورة المثلى خلال موسمي الحالي على صعيد البطولات العالمية، خصوصاً أن لقب دبي هو الأول لي هذا العام، رغم بلوغي النهائي في ثلاث بطولات خضتها في 2021، وأسعى من خلاله إلى تحسين موقعي على سلم الترتيب»، مضيفة: «إنني في أفضل حالاتي على الصعيدين النفسي والفني، وأعد جمهور (تنس دبي) بالعودة مجدداً العام المقبل للدفاع عن لقبي».

55دقيقة تقود غوراسي ويورك إلى لقب الزوجي

توِّج الثنائي، المكون من اللاعبة التشيلية أليكسا غوراسي والأوكرانية داريا يورك، بلقب منافسات الزوجي في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات، عقب نجاحهما في الفوز على الثنائي الصيني، المكون من شو يفيان ويانغ زاوكسوان، بواقع مجموعتين دون رد (6-صفر و6-3)، في المباراة النهائية التي أقيمت على الاستاد الرئيس لملاعب «سوق دبي الحرة»، وامتدت لـ55 دقيقة فقط. وتقاسمت اللاعبتان غوراسي ويورك جائزة المركز الأول في منافسات الزوجي البالغة 67 ألف دولار، فيما اكتفا الثنائي الصيني يفيان وزاكوكسوان بجائزة المركز الثاني البالغة 43 ألفاً و990 دولاراً.

«قرعة الرجال».. عادلة لكبار المصنفين وقاسية على الجزيري

جاءت قرعة بطولة «تنس دبي» للاعبين المحترفين ظالمة للتونسي مالك الجزيري، المصنف 262 عالمياً، بعد أن وضعته للمرة السادسة، خلال مشاركاته السبع، في مواجهة أحد أبرز لاعبي التنس الذين نافسوا بقوة على اللقب، حيث يستهل الجزيري مشواره في النسخة الـ29 لبطولة الرجال بلقاء المصنف 55 عالمياً، الفرنسي جو وليفير تسونغا. وتنطلق البطولة، اليوم، على ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، البالغ إجمالي جوائزها 1.9 مليون دولار، جاء ذلك في المؤتمر الرسمي للقرعة، الذي عقد أمس، في قاعة المجلس على الاستاد الرئيس لملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، وحضره النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، ونائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي في سوق دبي الحرة مدير بطولات تنس دبي، صلاح تهلك، والأمين العام لاتحاد التنس، ناصر يوسف.

وجاءت قرعة البطولة عادلة لكبار المصنفين، بعد أن حظي المصنف الرابع عالمياً، النمساوي دومنيك ثيم، بمهمة سهلة نسبياً لبلوغ الدور ربع النهائي، خصوصاً أن مشواره إلى دور الثمانية سيصطدم بلقاء الفائز من بين اثنين من اللاعبين القادمين من الأدوار التأهيلية.

وتبدو حظوظ المصنف الثامن عالمياً، الروسي آندري روبليف، قوية في الذهاب أبعد من الدور ربع النهائي، خصوصاً أنه لن يواجه في مشواره أياً من قائمة المصنفين الـ40 الأوائل عالمياً.

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