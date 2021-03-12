السويسري روجيه فيدرر يعلن انسحابه من "تنس دبي"

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن المصنف السادس عالمياً السويسري روجيه فيدرر، رسمياً، انسحابه من بطولة "سوق دبي الحرة" لتنس الرجال، التي سبق له أن توج بلقبها في ثمانية مناسبات برقم قياسي في سجلات البطولة التي تستهل بعد غدٍ الأحد نسختها الـ 29 على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود بدبي، وتمتد حتى 20 مارس الجاري، بجوائز تبلغ 1.9 مليون دولار.

وقال فيدرر في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أفضل العودة إلى التدريبات بشكل منفرد بعد أسبوع من المنافسات، وأعلن رسمياً انسحابي من بطولة دبي".

وأوضح السويسري: "كان رائعاً العودة الأسبوع إلى خوض المباريات والمنافسات في بطولات رابطة لاعبي التنس للمحترفين "إيه تي بي"، إلا أنني أفضل حالياً العودة للتدريبات المستقلة بعيداً عن المباريات"، مشيراً إلى مشاركته في بطولة الدوحة التي ودع منافساتها أمس بعد خسارته أمام الجورجي ينكولاس باسيلاشيفلي بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-3 و1-6 و5-7).

ويذكر، سبق للسويسري العام الماضي الاعتذار عن المشاركة في "تنس دبي" جراء اضطراره إلى الخضوع لعمل جراحي على مستوى الركبة، أدى إلى غيابه عن الملاعب طيلة عام 2020، قبل أن يسجل الأسبوع الماضي الظهور الأول له في بطولات التنس العالمي بعد أكثر من عام عند عدم المشاركة، ليفضل السويسري مجدداً الابتعاد عن الملاعب والاعتذار عن بطولة دبي التي يحمل فيها الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزاً باللقب والتي حققها أعوام

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