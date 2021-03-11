«دبي الدولية لقفز الحواجز» تنطلق اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق، في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، فعاليات بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، التي ينظمها نادي دبي للفروسية، ويستضيفها مركز الإمارات للفروسية، برعاية لونجين، وبالتعاون مع اتحاد الفروسية، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ويترأس البطولة محمد عيسى العضب، مدير عام نادي دبي للفروسية، ويديرها حمد الشامسي مدير مركز الإمارات للفروسية، وستقام فعالياتها على مدى ثلاثة أيام.

وقال بيان صحافي: «تشتمل البطولة على أربع منافسات دولية من فئة النجمتين، ويشارك فيها عدد كبير من فرسان وفارسات القفز من دول عربية وأوروبية، وغيرها من دول العالم، ويبلغ مجموع جوائزها 226.600 درهم، وتقام منافستان من فئة النجمتين يوم غدٍ: الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة (130) سم، والثانية من جولة واحدة على حواجز (140) سم، وتقام منافستان يوم السبت بمواصفات الجولة مع تمايز على حواجز ارتفاعها (135) سم، ويصل ارتفاعها إلى (145) سم في منافسة الجائزة الكبرى».

وتقام، اليوم، منافستان محليتان للفرسان المبتدئين والأشبال وخيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، وارتفاع حواجزهما بين (105 ـ 110) سم، والمنافسة المحلية الثالثة تقام صباح غدٍ، وتخصص لفئات فرسان المستوى الثاني والناشئين (الجونيورز)، ولخيول القفز عمر (5 ـ 6) سنوات، على حواجز يراوح ارتفاعها بين (115 و120) سم، وتقام صباح السبت آخر المحليات للفئات نفسها، ويبلغ إجمالي جوائز المنافسات المحلية (48) ألف درهم.

• 4 منافسات دولية من فئة النجمتين، تشهدها البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 226.600 درهم.

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