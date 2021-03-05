الإيطالية فيرونيكا بطلة السيدات في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ظفرت الفارسة الإيطالية، فيرونيكا سيميولا، بلقب كأس مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة للسيدات لمسافة 100 كلم، الذي أقيم أمس في قرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، بمشاركة 81 فارسة، وتمكنت البطلة من تحقيق اللقب على صهوة الجواد «اف ايه ناردي كبير» لإسطبلات الريف (أشعب)، قاطعة المسافة بزمن 4:27:00 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 23.47 كلم/‏ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة فاطمة محمد على صهوة «ويرما الأزرق» لإسطبلات العاصفة 3، وحلت في المركز الثالث الفارسة نسرين علي خالد، على صهوة «كابليستيك لارزاك» لإسطبلات سيح السلم، وجاءت الفارسة نورا البستكي في المركز الرابع على صهوة «فيريس دو بيرسكير» لإسطبلات البوادي، وحلت في المركز الخامس شيخة أحمد، على صهوة الجواد «جمرة» لإسطبلات «ام7».

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