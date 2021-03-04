المصدر: الإمارات اليوم

مدرب

رفض مدرب مواطن عرضاً من أحد الأندية لشغل منصب مدرب مساعد لمدرب الفريق الأول، نظراً إلى أن خبراته ومؤهلاته تؤهله لكي يكون المدرب الأول وليس مساعداً للمدرب.

أسئلة

أبدى صحافيون استغرابهم من عدم إجابة مدرب النادي الكبير عن الأسئلة التي يتم إرسالها له من طرفهم، بينما يتفاجأون بنشر تفاصيل المؤتمر الصحافي على الموقع الإلكتروني بطريقة إنشائية لا تحوي أي معلومات مفيدة وجديدة.

منشطات

استغربت جماهير أحد الأندية الكبيرة من عدم إصدار ناديها لبيان توضيحي حول استمرار غياب لاعب الفريق الكبير عن المباريات والتدريبات، في وقت كانت شائعات انتشرت حول إيقافه من قبل لجنة مكافحة المنشطات.

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