محاضرات في حتا والنصر ضمن برنامج تطوير اللاعبين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت فعاليات «برنامج تطوير قدرات اللاعبين المحترفين في شركات كرة القدم بدبي»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي في أندية دبي الرياضية، تحت شعار «مسيرتك مستقبلك»، بهدف تحقيق الالتزام المهني للاعبين المحترفين بشركات كرة القدم بدبي.

وقال بيان صحافي: «بدأت الفعاليات في شركة حتا لكرة القدم، وكانت المحاضرة الثانية في مقر شركة النصر لكرة القدم، حيث ألقى الخبير الكروي، أفرام جرانت، المدير الفني السابق لمنتخب إسرائيل، محاضرتين تحفيزيتين في كل نادٍ لنخبة اللاعبين الموهوبين من أعمار 14 إلى 19 سنة، وللاعبين المواطنين من الفريق الأول وفريق تحت 21 سنة، واللاعبين المحترفين الأجانب والمقيمين».

وركز أفرام في محاضراته على تحديد نقاط القوة الذهنية لدى اللاعبين، وتكامل العناصر التي تؤدي إلى تحقيق الفوز، والتي تتضمن العوامل الثلاثة التي تصنع اللاعب الناجح، وهي: الموهبة والحماس والقتالية في اللعب والقوة الذهنية والثقة بالنفس.

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