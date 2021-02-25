عملية جراحية ناجحة للأوزبكي غانييف

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن إجراء لاعب الفريق، الأوزبكي عزيز غانييف، عملية جراحية ناجحة، أمس، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة «فرسان دبي» أمام الوحدة في دوري الخليج العربي.

وذكرت الشركة، على حسابها في «تويتر»، أن غانييف أجرى عملية جراحية في مستشفى المدينة بدبي، على يد استشاري الجراحة د. سعيد آل ثاني الفلاسي، واستشاري الجراحة د. علي البلوشي، مشيرة إلى نجاح العملية الجراحية، التي سيغيب على أثرها اللاعب الأوزبكي حتى نهاية الموسم الحالي عن الفريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news