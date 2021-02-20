«طواف الإمارات» يُقام بنظام «الفقاعة» لتوفير أعلى معايير السلامة

المصدر: سيد مصطفى ■دبي

وضع المنظمون لطواف الإمارات 2021، الحدث العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الذي ينطلق 21 الجاري في نسخته الثالثة، ويستمر حتى 27 الجاري، إجراءات احترازية مشددة وفق بروتوكول صحي بنظام الحجر المؤسسي أو ما يعرف بـ«الفقاعة» Full Bubble، لتوفير أعلى معايير السلامة والإجراءات الوقائية طوال أيام الطواف.

وحدّدت اللجنة المنظمة عدداً من الاشتراطات الواجب اتباعها على جميع المشاركين سواء من الفرق المحترفة أو الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين والمتطوعين على مدار الحدث، بدأت منذ وصول الفرق المشاركة وتنتهي بانتهاء اليوم الأخير من الطواف، في إطار الحرص على إقامة الطواف بشكل لائق في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

ويلزم البروتوكول الصحي المشاركين بإجراء فحص قبل القدوم إلى الدولة، بمدة لا تتجاوز 72 ساعة، إضافة إلى ثلاثة فحوص، الأول أجري الخميس الماضي، ويُجرى الثاني غداً، في اليوم الرابع للوصول، والفحص الثالث في 25 فبراير الجاري.

وخصص البروتوكول مداخل ومخارج خاصة للفرق والمشاركين في مقرات الإقامة، وأطقم عمل خاصة لخدمة الفرق والمشاركين، تخضع أيضاً للحجر المؤسسي قبل انطلاق الحدث بـ10 أيام، فضلاً عن فحوص للأطقم الإعلامية من القنوات صاحبة حقوق البث.

كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الإجراءات والتدابير الوقائية لحركة الفرق والمشاركين بتحديد أوقات الخروج والعودة للفرق والمنظمين الخاضعين للحجر المؤسسي خلال السباق، بجانب العديد من الاشتراطات الأخرى.

وقال نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، محمد ثاني الرميثي في تصريح صحافي: «طواف الإمارات يمثل روح الاتحاد ويعكس معالم الدولة وتضاريسها الجغرافية المتنوعة، وقاد خلال نسختيه السابقتين تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد التفاعل المجتمعي بالحدث وعوائد إعلامية وترويجية واقتصادية مهمة، وهو ما يجعل سقف التوقعات مرتفعاً بأرقام أعلى في هذه الجوانب خلال النسخة الحالية». وتابع: «النسخة الثالثة ستُقام بأعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المعتمدة في الجهات المختصة، لضمان سلامة جميع المشاركين والمنظمين في المرحلة الراهنة».

-ينطلق 21 الجاري ويستمر حتى 27 من الشهر نفسه.

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