نجوم رالي دبي يخوضون تحدي نسخة 2021 اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات رالي دبي الصحراوي، الذي يعد أول رالي في كأس العالم للراليات الصحراوية يتم تنظيمه باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة، في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

ويدخل نخبة السائقين تحدي انطلاق نسخة 2021، التي تقام مرحلتها الأولى اليوم في صحراء القدرة، بجانب إجراء مراحل أخرى في صحراء المرموم. ويتقدم السائقان الإماراتي الشيخ خالد القاسمي، والسعودي يزيد الراجحي، القادمان الشهر الماضي من مشاركة مثمرة في رالي داكار الشهير، قائمة 93 سائقاً من 12 دولة، ينافسون على لقب (باها دبي 2021)، الجولة الثانية في بطولة العالم، والافتتاحية في بطولة العالم للدراجات.

وأثنى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، في تصريح صحافي، على جهود منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، برئاسة محمد بن سليم، في مجال الاستدامة، وحرصها على تنظيم الرالي باستخدام الطاقة النظيفة، بينما أشاد بن سليّم بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة في دبي، وحرصها على دعم الشباب، وتوفير البيئة التي تشجعهم على الإبداع والابتكار، فضلاً عن إشراكهم في عملية التنمية المستدامة.

وتضم قائمة الدراجين، الجنوب إفريقي آرون مير، الفائز بلقب العام الماضي على متن دراجة هوندا، ومواطنه مارك أكرمان، الفائز بلقب 2017 على (هوسكفارنا)، والدراج الإماراتي سلطان البلوشي على متن (كيه تي أم).

نخبة من 93 سائقاً يشاركون في رالي دبي الأول في العالم الذي يقام بالطاقة الشمسية.

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