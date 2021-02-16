رالي دبي.. أول بطولة عالمية تقام بالطاقة الشمسية

المصدر: الإمارات اليوم

سيدخل رالي دبي الصحراوي سجل الأرقام القياسية كأول رالي في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية يقام باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة. ويأتي هذا التطور الكبير، نتيجة للشراكة الجديدة بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية. وسيقام رالي دبي 2021 في مركز الابتكار التابع للهيئة، والواقع في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. يذكر أن الرالي يشهد مشاركة نخبة السائقين في العالم بمختلف الفئات، بينهم بطل الإمارات خالد القاسمي، على متن سيارة (فريق أبوظبي ريسينغ بيجو 3008 دي كيه آر)، وتقام المنافسات بين 18 و21 الجاري.

وقال العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي، لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير في تصريح صحافي إن الشراكة تأتي في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز مكانة دبي بوصفها إحدى المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

في المقابل قال رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للرياضة محمد بن سليم إن استخدام هذه المنشأة يعني أن الطاقة الكهربائية المقدمة لمقر الرالي الرئيسي ومركز الصيانة والخدمة يتم توليدها بالطاقة الشمسية المستدامة».

وأضاف: «لم يكن أي من هذا ممكنا لولا دعم حكومة دبي الرشيدة لرياضتنا، ولريادتها في مجال الاستدامة». ويعد مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل. وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

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