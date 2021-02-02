سباق دبي للدراجات المائية ينطلق السبت في شاطئ الشروق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل سباق دبي للدراجات المائية، الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2021، فاتحة الأنشطة والفعاليات العالمية في بطولات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو أي ام». وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في بيان صحافي عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في المنافسات التي تشمل العديد من الفئات: هي «جالس محترفين جي بي 1» و«جالس جي بي 2» و«جالس جي بي 3» و«جالس جي بي 4» و«واقف محترفين جي بي 1» و«واقف جي بي 2» و«واقف جي بي 3.3» و«جي بي 3.2» و«جي بي 3.1». وقال مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية هزيم القمزي، إن اللجنة المنظمة رفعت من درجات الاستعداد للسباق.

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