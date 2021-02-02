بطولة عجمان لبناء الأجسام واللياقة البدنية تنطلق 19 مارس

المصدر: محمد فاضل -عجمان

ينظم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ودائرة التنمية السياحية في عجمان، يومي 19 و20 مارس المقبل بطولة عجمان لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وبطولة خاصة للسيدات في مخيم وشاطئ بيانكي في الزوراء، وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 100 ألف درهم.

وتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحافي أقيم في فندق راديسون بلو عجمان، بحضور مدير قسم الفعاليات بدائرة التنمية السياحية في عجمان سعود الجسمي، ونائب رئيس اتحاد بناء الأجسام علي بن حيدر، وعضو الاتحاد أحمد جوهر، والسكرتير الفني عبدالمجيد يزبك، ومدير البطولة طارق خليل، وتتضمن البطولة فئات: فيزيك، وكلاسيك فيزيك، وماسكولار فيزيك، وبودي ستايل.

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