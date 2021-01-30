"جالاكسي ريسر" تعلن من دبي عن شراكة مع البطولة الالكترونية للدوري الإسباني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "جالاكسي ريسر" العالمية المتخصصة في مجال الألعاب الافتراضية الرقمية والتي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها، عن شراكتها مع بطولة النسخة الالكترونية من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (eLaliga Santander Fan Cup) للموسم الحالي برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبمشاركة جميع أندية الاحتراف الاسبانية، وستتيح هذه البطولة لملايين المتابعين حول العالم بمتابعة بث حصري للبطولة من دبي باللغة العربية عبر جميع المنصات الرقمية التابعة "لجالاكسي ريسر"، ولأول مرة في تاريخها، وتنطلق اليوم السبت في مختلف دول العالم، وتتنافس الفرق لحجز مقعد في النهائيات التي تقام في مدريد –اسبانيا ابتدأ من يوم 8 مايو 2021.

وقال بيان صحافي "تأتي هذه الشراكة في إطار المكانة المتميزة التي حققتها دبي بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للرياضات الالكترونية، ولقطاع الألعاب الافتراضية الرقمية وألعاب الفيديو الذي يتمتع بإمكانات نمو هائلة، حيث أصبحت الرياضات الافتراضية الالكترونية من أكثر الفعاليات الترفيهية متابعة على مستوى العالم، ولا سيما مع التحول الهائل الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط نحو الرياضات والألعاب الافتراضية الرقمية حيث يمثل اجمالي ممارسي الرياضات الافتراضية في المنطقة نحو 14%، وإطلاق مثل هذه المبادرات في دبي يفتح أمام الشباب الباب على مصراعيه لتأسيس مستقبل واعد".

وأعرب بول روي، الرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ريسر: "عن سعادته بالشراكة مع النسخة الالكترونية من الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكداً أن هذه الشراكة ستعزز المكانة الدولية للشركة في مجال الرياضات الرقمية، وإتاحة الفرصة لعرض البطولة أمام عدد كبير من المتابعين الذين يتجاوز عددهم 50 مليون مشاهد حول العالم".

وأضاف روي، يشكل جمهورنا في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا شريحة كبيرة من مشجعي كرة القدم الأوربية، ومن المنطقي ان نؤسس هذه الشراكة بهدف تقديم خدمة خاصة لمتابعينا في المنطقة، لافتاً إلى أن جميع فرق البث وطواقم العمل التابعة للبطولة ملتزمين بتطبيق اقصى درجات الالتزام بإجراءات وتدابير التباعد الاجتماعي للحفاظ على الصحة العامة.

من جهته، قال ألفيرو مينا، من بطولة النسخة الالكترونية من الدوري الإسباني لكرة القدم: "يسعدنا أن نقيم هذه الشراكة مع "جالاكسي ريسر" ونحن نعرف أن عدد كبير من مشجعي كرة القدم يأتون من مقرهم في دبي".

وقال ألفيرو: تحظى الرياضات الإلكترونية في السنوات الخمسة الأخيرة بشعبية وانتشار كبيرين، وذلك مع بروز أسماء مشهورة في هذا المجال وإقامة بطولات ومسابقات محلية ودولية في مدن العالم، مشيراً إلى أن الألعاب الإلكترونية تختلف عن الرياضات الإلكترونية، فالأخيرة أكثر تنظيماً وأوسع انتشاراً وتتكون من نواد رياضية ومدربين ودوريات، ولاعبين محترفين ومسابقات وتصفيات تُجرى في عدة دول حول العالم.

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