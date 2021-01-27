اتحاد الإمارات للمبارزة يستأنف بطولاته المحلية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

يستأنف اتحاد الإمارات للمبارزة برنامج بطولاته المحلية بإقامة اولى بطولات الموسم الرياضي 2020 / 2021 لفئة العمومي رجال وسيدات والتي يستضيفها نادي الشارقة الرياضي بصالة النادي بمنطقة الحزانة يومي الجمعة والسبت المقبلين، بمشاركة اكثر من 100 لاعب ولاعبة.

وقال بيان صحافي: "تستهل المنافسات يوم بعد غد الجمعة بإقامة منافسات الفتيات للفرق لفئة العمومي للفردي في الاسلحة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر على أن تختتم المنافسات يوم السبت بمشاركة اندية المبارزة بالدولة وهي اندية بني ياس وشباب الاهلي والشارقة ومؤسسة المرأة بالشارقة ونادي الفجيرة واكاديمة ام كى اف ايه بدبي . تقام البطولة برعاية شركتي تيما الدولية وابسليوت للادوات الرياضية راعيي الاتحاد" .

واوضحت الدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي الامين العام لاتحاد الامارات للمبارزة ان مجلس ادارة الاتحاد برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة قد اعتمد في وقت سابق استئناف نشاط بطولاته المحلية بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بالدولة و وفقاً للإجراءات الاحترازية وبروتوكول اقامة الأنشطة الرياضية والمعتمد من الجهات المعنية .

واشارت المطروشي الى ان تنظيم الاتحاد للبطولة في هذا التوقيت تأكيداً لعودة النشاط الكامل للاتحاد بعد عودة التدريبات لأندية الدولة ومراكز التدريب واكاديميات المبارزة منذ اشهر عدة لتكون البطولة هي الاولى للاتحاد بعد فترة توقف للبطولات المحلية منذ مارس الماضي وتواكب ايضاً عودة النشاط الدولي للعبة حيث اقر الاتحاد الدولي للمبارزة مؤخراً العودة التدريجية لانشطة البطولات الدولية.

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