أحمد بن حمدان: نجاح بطولة الكايت سيرف يؤكد العمل الاحترافي لـ«دبي البحري»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أشاد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والبصمات المضيئة التي يرسمها في تاريخ الرياضات البحرية، من خلال دعمه لمختلف الرياضات والألعاب المائية، ومن بينها رياضة الكايت سيرف.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، في تصريح صحافي: النجاح الفني والتنظيمي الذي تحققه بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف) في نسختها الرابعة، يدل على العمل الاحترافي والخبرات الكبيرة لنادي دبي.

وأشار إلى أن البطولة استقطبت اهتماماً كبيراً من محبي الرياضة، خصوصاً بعد زيادة الجولات واعتماد نقاط الترتيب العام، الأمر الذي يرفع من أسهمها، ويضيف المزيد من الأضواء إلى الحدث. وقال إن اللجنة، ومن خلال تعاونها المستمر مع نادي دبي، تتطلع لتطوير ونشر مختلف الأحداث البحرية والسباقات التي تشرف عليها، ومن بينها رياضة كايت سيرف، وإن هناك مفاجآت أخرى.

وتابع الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان صباح أمس، برفقة مدير إدارة السباقات بنادي دبي، هزيم محمد القمزي، انطلاق الجولة الثانية من بطولة دبي للكايت سيرف التي تختتم اليوم.

وشهد اليوم الأول إقامة سباقات متعددة في منافسات هايدروفويل لفئات المحترفين والهواة المواطنين والسيدات والناشئين. والموعد اليوم سيكون مع منافسات المهارات المفتوحة (فري ستايل)، و(توين تيب) بمشاركة نجوم المنتخب ونخبة من المحترفين والهواة المقيمين في الإمارات.

بطولة دبي للكايت سيرف تختتم جولتها الثانية، اليوم، بمنافسات (فري ستايل) و(توين تيب).

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