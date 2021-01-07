«أنغامي» تجهز أغاني نصف ماراثون رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

تعاونت اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2021 مع «أنغامي»، أول منصة لبث الموسيقى في العالم العربي، من أجل وضع قائمة من الأغاني التي تتيح للعدائين الفرصة للاستماع لأغانيهم أثناء السباق، الذي سيعقد يوم 19 فبراير المقبل. وقال بيان صحافي: «يمكن للمشاركين إرسال الأغاني المفضلة لهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للحدث، وسيتعاون المنظمون بعد ذلك مع (أنغامي)، الشريك الموسيقي الرسمي لجمع الأغاني ضمن قائمة تشغيل #RAKHALF2021، بالإضافة إلى وضع مجموعات إضافية، لدعم الحصص التدريبية الافتراضية المتبقية حتى موعد الحدث الرياضي الضخم».

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