مدرب العين: وضعنا خطة الفوز على الجزيرة

المصدر: الإمارات اليوم

قال مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل، إنه وضع الخطة التي سيتبعها الفريق لتحقيق الفوز على منافسهم فريق الجزيرة، متوقعاً أن تأتي مواجهة الخميس في قمة مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم قوية وبندية كبيرة.

وقال في الموتمر الصحافي اليوم: "وضعنا الخطة والاستراتيجية التي ستمكننا من تحقيق الفوز، مع الوضع بالاعتبار أن فريق الجزيرة يضم في صفوفه لاعبين جيدين ويلعبون كرة القدم بأسلوب جيد، وفي الوقت نفسه لدينا فريق يتمتع بلاعبين يمتلكون المهارة العالية، وسنعمل على الاستفادة من أفضلية اللعب على أرضنا وحصد النقاط الثلاث، ولسوء الحظ، لن تتواجد الجماهير خلفنا في المدرجات لمساندتنا".

وحول الغيابات المتوقعة، أكد: " في كل أسبوع، تزداد سعادتي، لأن العديد من اللاعبين المصابين بدأوا في العودة إلى صفوف الفريق وبعضهم يحتاج إلى وقت للعب بسبب غيابهم لفترات متفاوتة من 15 إلى 25 يوماً، وهو وقت طويل للاعبي كرة القدم المحترفين من اجل التناغم مع أسلوب لعب الفريق ويجب علينا أن نكون حذرين بهذا الخصوص قبل اتخاذ قرار اشراكهم في مباريات الفريق لأن العين يحتاج دائماً اللاعبين الأكثر جاهزية ونركز أن يضم الفريق اللاعبين الأفضل لذلك ليس لدينا عدد كبير من اللاعبين خارج التشكيلة، وهذا مؤشر على تحسن الأمور، فأداء الفريق يتحسن تدريجياً، وأنا متأكد وعلى ثقة كبيرة بأن العين سيقدم مردوداً جيداً في الديربي لأنها مباراة مهمة بالنسبة للجميع وتحديداً بالنسبة لنا".

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