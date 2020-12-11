دبا الفجيرة يتحدى الحصن في أبرز مواجهات «الهواة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم مباريات الأسبوع الرابع لمسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020-2021 بإقامة ثلاث مباريات، إذ يواجه دبا الحصن ضيفه دبا الفجيرة الساعة 16:40 مساءً، ويستضيف الإمارات نظيره العربي، فيما يحلّ العروبة ضيفاً على الحمرية الساعة 16:45 مساءً. وتُستكمل المباريات غداً بمباراتين، بلقاء مسافي والذيد، والتعاون مع ضيفه البطائح، الساعة 16:40 مساءً. ويتصدر نادي الإمارات جدول المسابقة برصيد تسع نقاط، يليه مسافي (ثانياً)، والبطائح (ثالثاً)، ودبا الحصن (رابعاً) ولكل منها ست نقاط، وبرصيد أربع نقاط يحل الحمرية (خامساً)، والتعاون (سادساً)، ودبا (سابعاً)، وبنقطة واحدة يأتي العربي (ثامناً)، والعروبة (تاسعاً)، والذيد (عاشراً)، فيما يحل مصفوت (المركز 11) من دون نقاط.

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