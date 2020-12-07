أعمال المنشآت والصيانة بأندية الشارقة تصل إلى 90%

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

كشف مجلس الشارقة الرياضي عن تواصل أعمال المنشآت الجديدة والتطوير والصيانة في أندية الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة بنسب متفاوتة تصل بين 70 و90%، وذلك ضمن خطط المجلس المستمرة لاستدامة المرافق ورفع كفاءة الأندية، من حيث جاهزية المباني وتهيئة المرافق المختلفة، وبما يتواكب مع الدعم المستمر لها.

وقال مدير إدارة الخدمات المساندة بمجلس الشارقة الرياضي، عبدالله حسين آل علي: «ستقام صيانة شاملة بنادي الحمرية، تتمثل في السور الخارجي وإنشاء ملعب للقوس والسهم وأعمال صيانة عامة بنسبة تصل إلى 80%، أما الأعمال بأندية المنطقة الشرقية فجارٍ العمل على صيانة شاملة لنادي دبا الحصن بما نسبته 90% واتحاد كلباء وخورفكان بنسبة 90%، وفيما يتعلق بأندية المنطقة الوسطى يشهد نادي مليحة تنفيذ أعمال صيانة عامة تشمل عدداً من المرافق، بجانب تطوير شامل للمسرح بنسبة عمل تصل إلى 85%، بالإضافة إلى الأعمال في نادي المدام لاستبدال أرضية الملعب الرئيس من اصطناعية إلى طبيعية مع كل الخدمات اللازمة مثل شبكات الري والتصريف واستبدال المضمار، بجانب أعمال صيانة عامة أخرى بنسبة تقدير تصل إلى 70%، وفي نادي الذيد جارٍ تبديل أرضية الملعب الرئيس بجانب استبدال المضمار أيضاً وصيانة المنصة الرئيسة، والعمل أيضاً على تنفيذ صيانة شاملة للصالة الرياضية ليصل العمل إلى ما نسبته 70%».

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