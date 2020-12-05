أسطورة الكرة الراحل مارادونا احتفظ بمقتنياته الثمينة في دبي

المصدر: أحمد طارق - دبي

ارتبط أسطورة كرة القدم العالمية الراحل، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، بعلاقة قوية ومميزة بالإمارات، وبدبي على وجه الخصوص، وذلك على مدى السنوات الماضية. وسبق لأشهر نجم في تاريخ الكرة أن اعتبر في أكثر من مناسبة الإمارات بلده الثاني بعد الأرجنتين، ووصف دبي بأنها من أجمل مدن العالم، وأنه يرتاح حين يقيم فيها.

وقال الراحل في مناسبة سابقة على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، إن ما وجده خلال عمله بالإمارات مديراً فنياً وكذلك سفيراً شرفياً للرياضة، أن الإمارات تمثل أسمى معاني التسامح وتقبل الآخر من دون تمييز، وقال إن ذلك يتجلّى في أسلوب حياة الإماراتيين اليومية، إيماناً منهم بأن الجميع سواسية.

وكشفت وسائل إعلام أرجنتينية، منها صحيفة «إنفو بي»، أن الأسطورة احتفظ بغالبية مقتنياته الثمينة في دبي، حيث كان يخطط للاستقرار فيها. وتوفي مارادونا الأربعاء قبل الماضي في مقر إقامته بضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على إثر أزمة قلبية.

وشكلت وفاته صدمة كبرى في عالم كرة القدم، نظير الشعبية الجارفة التي تمتع بها أشهر لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة، والذي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 1986، وحقق مع فريق نابولي نجاحات تاريخية في إيطاليا وأوروبا.

وسبق لمارادونا أن درب في الإمارات من خلال فريقي الوصل والفجيرة، كما تم تعيينه لسنوات سفيراً شرفياً للرياضة في دبي، وشارك في العديد من المناسبات بالإمارات. وقالت الصحيفة إن ممتلكات مارادونا التي كان يمتلكها في دبي وصلت إلى بوينس آيرس في حاوية ضخمة، لبدء الإجراءات القانونية الخاصة بميراث النجم العالمي.

وأوضحت «إنفو بي» أن حاوية مقتنيات مارادونا تضم العديد من الأشياء التي لا تقدر بثمن، وقد اختار الاحتفاظ بها في دبي، مشيرة إلى أنه يتخطى عددها الـ200 قطعة مختلفة، مبينة أن «ثروة مارادونا لا تقدر بثمن، لأن العديد من الأشياء أو المتعلقات الخاصة به لا يمكن تقديرها، أبرزها القميص الذي ارتداه في كأس العالم 1986 ضد إنجلترا، خصوصاً أن مارادونا ترك أغلى هذه الممتلكات في حاوية بدبي، واليوم بات معروفاً ما بداخلها».

وأضافت: «هناك على سبيل المثال الغيتار الذي قام به أندريس كالامارو بتأليف أغنية خاصة لمارادونا، وهي الأغنية التي تقول: (مارادونا ليس مجرد شخص)، إلى جانب العديد من الإهداءات من موسيقيين عالميين مشهورين، بينما من ضمن هذه القطع يوجد أكثر من 50 قميصاً للاعبين مختلفين من العالم موقعة بواسطتهم، أبرز هذه القمصان من النجم البرازيلي رونالدو، أرسله هدية إلى مارادونا».

وتابعت: «هناك بيجاما مطبوعة على شكل حيوان استخدمها مارادونا، وقمصان من لاعبين مختلفين، وكرات موقعة، وطبق قدمه له الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم 2018 روسيا».

وأشارت إلى أن مارادونا احتفظ بكل ما هو ثمين وله قيمة في مشواره الطويل في دبي، ومن ذلك قمصان اللاعبين المشهورين وصور بناته، والمجوهرات، وأزواج عدة من الأحذية الرياضية التي تعتبر مهمة جداً بالنسبة إلى النجم الأرجنتيني، ولاشك أن هذه الحاوية تحتوي على ذكريات لا تمحى من حياة دييغو مارادونا، وأن قيمتها لا تقدر بثمن.

في المقابل أشارت الصحيفة إلى أنه هناك بعض الممتلكات الخاصة لمارادونا، على غرار سيارتين من نوع رولز رويس غوست قيمتها تصل إلى 300 ألف يورو، وسيارة بي إم دبليو أي 8 تبلغ قيمتها 145 ألف يورو.

- من بينها القميص الذي فاز به على إنجلترا في مونديال 1986 والذي توّج بلقبه مع الأرجنتين.

- «إنفو بي»: حاوية مقتنيات مارادونا تضم العديد من الأشياء التي لا تقدر بثمن، وقد اختار الاحتفاظ بها في دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news