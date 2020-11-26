الكازاخستانية إيلينا تزور نادي الفجيرة للتنس

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أبدت لاعبة التنس الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الـ19 على مستوى العالم في تنس السيدات، إعجابها بالبنية التحتية والمرافق الحديثة والمتميزة لنادي الفجيرة للتنس، جاء ذلك خلال زيارتها للنادي أول من أمس، مؤكدة أن مرافق النادي يمكن أن تسهم في استضافة وتنظيم كبريات البطولات الدولية.

وقال رئيس مجلس ادارة النادي، عبدالغفور بهروزيان، في مؤتمر صحافي: «تأتي زيارة اللاعبة ضمن خطط نادي الفجيرة للتنس الرامية للترويج لاعادة استئناف ممارسة التنس في أرجاء النادي».

وتقيم اللاعبة إيلينا معسكراً تدريبياً في دبي ضمن استعداداتها للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة بالتنس.

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