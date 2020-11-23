الحساني والزيودي بطلا «المرموم للجري على الكثبان الرملية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج الإماراتيان محمد الحساني، وحمد الزيودي، بلقب «سباق المرموم للجري على الكثبان الرملية»، الذي نظمته شركة «فت جروب»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في محمية المرموم الطبيعية، وامتد لمسافة خمسة كيلومترات، وبمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار.

وقال بيان صحافي صادر من مجلس دبي الرياضي: «فاز الإماراتي محمد الحساني بالمركز الأول في فئة المحترفين بعد إنهائه السباق في زمن قدره 25 دقيقة و4 ثوان، متفوّقاً على مواطنه بطي النعيمي بفارق 45 ثانية ليحتل المركز الثاني في زمن قدر 25:49 دقيقة، وحلّ الكيني دينيس نايكوندي أونونغوا في المركز الثالث بفارق خمس ثوان، بعد أن أنهى السباق في زمن قدره 25:54 دقيقة».

وفي فئة السيدات المحترفات، فازت الصربية رادميلا باكيك بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 37:41 دقيقة متفوّقة عن أقرب المتنافسات إليها بـ10 دقائق وخمس ثوان، لتأتي بعدها في المركز الثاني الكولومبية ماريا ديلبيلار رؤا فوريرو في زمن بلغ 47:46 دقيقة، وحلت البريطانية جاستن ويلش في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 48:36 دقيقة.

في فئة السباق المفتوح للرجال خمسة كيلومترات، فاز الإماراتي حمد الزيودي بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن قدره 29:35 دقيقة، وجاء الأسترالي أيرون راونسلي في المركز الثاني منهياً السباق بزمن قدره 30:02 دقيقة، وحل الصربي ميلوس فيليميروفيك في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 34:05 دقيقة.

وفي فئة السباق المفتوح للسيدات للمسافة ذاتها، فازت الكندية فيونا وارن بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 38:27 دقيقة، تلتها الأميركية كريستا داك في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 39:31 دقيقة، وحلت البريطانية جيسيكا ليه سوفولك في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 44:02 دقيقة

ويعدّ سباق المرموم للجري على الكثبان الرملية إضافة جديدة إلى قائمة الفعاليات الرياضية، التي ينظمها المجلس في محمية المرموم الصحراوية، إذ تحدى خلاله المتسابقون قدراتهم في الجري ضمن مسار بطول خمسة كيلومترات عبر الكثبان الرملية وحول البحيرات الرائعة في المحمية الطبيعية، كما يدعم السباق الالتزام البيئي لمحمية المرموم الصحراوية واحدة من أفضل الوجهات السياحية ومقراً للرياضات الصحراوية الرائدة في العالم.

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