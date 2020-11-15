إسماعيل القرقاوي.. يتجه إلى ربع قرن في قيادة اتحاد السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

قال رئيس لجنة انتخابات اتحاد كرة السلة، محمد صالح، إن «الرئيس الحالي لاتحاد السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، بات المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد السلة في انتخابات الدورة الجديدة 2020-2024، وذلك بعد غلق باب الترشح رسمياً أول من أمس». ويتجه القرقاوي إلى قيادة اتحاد السلة لربع قرن، مع اقترابه كثيراً من الفوز بالرئاسة لولاية جديدة، لتستمر رحلته على رأس اتحاد اللعبة، التي انطلقت منذ بداية الألفية الجديدة، وشهدت العديد من النجاحات، والتطور الكبير الذي طرأ على اللعبة طوال السنوات الماضية.

وإلى جانب العديد من التغييرات التي طرأت على اللعبة والمسابقات المحلية، كان للقرقاوي دور محوري في تحوّل بطولة «دبي الدولية» إلى أعرق البطولات في آسيا، كما له إسهاماته العربية، خصوصاً أن القرقاوي يشغل منصب رئيس الاتحاد العربي منذ 2015.

يذكر أن القرقاوي هو الرئيس الخامس تاريخياً لاتحاد السلة، منذ تأسيس الاتحاد عام 1976، حيث كانت البداية برئاسة حمودة بن علي، ثم تولى الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رائد الحركة الأولمبية، حيث تولى منصب رئاسة الاتحاد من 1980 إلى 1984، ثم سالم الغماي لدورتين متتاليتين، وبعده قاسم سلطان لدورتين أيضاً بين عامي 1992 و2000، ثم تولى القرقاوي رئاسة الاتحاد بدايةً من الألفية الجديدة، ليصبح عميداً لرؤساء الاتحادات الرياضية حالياً، حيث أكمل في 2020 دورته الانتخابية الخامسة، ويعدّ المرشح الوحيد للاستمرار في منصب الرئيس لدورة سادسة حتى 2024.

وأوضح صالح أن «الإعلان الرسمي بفوز القرقاوي بولاية جديدة، لن يتم قبل استكمال الدورة القانونية التي حددتها لجنة الانتخابات، واستكمال كل الإجراءات، ويسدل الستار عنها رسمياً 24 ديسمبر المقبل بانعقاد الجمعية العمومية الانتخابية».

وأشار إلى أن ذلك يعود إلى ضرورة انتظار الطعون، واستكمال كل الإجراءات، وأن إعلان فوزه رسمياً سابق لأوانه. وقال صالح: «يجب على الدورة الانتخابية أن تستكمل جميع محطاتها القانونية التي وضعتها لجنة الانتخابات، منذ مطلع نوفمبر الجاري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية أمام الجميع، منها أن الإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي منصب الرئاسة لن يتم قبل 18 الجاري، وبصورة متزامنة مع فتح الباب رسمياً أمام الاعتراض والطعون على القائمة».

وأضاف: «سيتم فتح باب الطعون على قائمة المرشحين لمنصب الرئيس حتى 22 من هذا الشهر في موعد يتزامن مع فتح الباب أمام الأندية لترشيح ممثليها لمنصب العضوية، على أن تتم في الثاني من ديسمبر المقبل، دراسة جميع استمارات المرشحين للعضوية وتطابقها مع المعايير التي حددها النظام الأساسي للاتحاد، ومن ثم إصدار القائمة المعتمدة للمرشحين في التاسع من ذات الشهر، وجميع هذا الخطوات يجب أن تستكمل قانونياً باقتصار الإعلان عن الفائزين بصورة رسمية، سواء لمنصب الرئيس أو الأعضاء خلال انعقاد الجمعية العمومية في 24 ديسمبر».

ويسمح النظام الأساسي لاتحاد السلة، الذي تمت المصادقة عليه أكتوبر الماضي، بشرعية ترشح رئيس وأعضاء الاتحاد الذين أكملوا دورتين انتخابيتين أو أكثر، لخوض الاستحقاق الانتخابي لمرة جديدة، والترشح للدورة الانتخابية 2020-2024.

• 24 ديسمبر الموعد المحدد لإعلان فوز القرقاوي بالرئاسة رسمياً بالتزكية مع انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news