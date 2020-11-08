شيخة أحمد تقفز بعلم الإمارات من أعلى أهرامات مصر اليوم

المصدر: منصور السندي - دبي

قالت عضو فريق الإمارات للسيدات للقفز المظلي، شيخة أحمد، إنها ستقفز اليوم بعلم الإمارات من أعلى أهرامات مصر، وعلى ارتفاع 15 ألف قدم. وأشارت إلى أن القفزة كان من المقرر أن تتم في يونيو الماضي، لكنها تأجلت بسبب الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كورونا «كوفيد-19».

وأكدت، في اتصال مع «الإمارات اليوم»، أنها أنهت استعداداتها كافة، وتدربت بما فيه الكفاية على هذا الأمر، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تقفز فيها من هذا العلو، فقد سبق أن قامت بقفزات مماثلة بالارتفاع ذاته، وتمت بطريقة مميزة وناجحة.

وأضافت: وصلت إلى مصر أمس قادمة من الإمارات، استعداداً لتنفيذ هذه القفزة التي كنت أخطط للقيام بها منذ فترة طويلة، وبالنسبة لي إنني فخورة بأن أرفع علم بلدي الإمارات على أعلى قمة في الأهرامات المصرية.

وأشارت إلى أنها تشعر بسعادة كبيرة، كون حلمها بالقفز من أعلى أهرامات مصر، وتحديداً أهرامات الجيزة، سيتحقق ويصبح أمراً واقعاً بعد فترة انتظار طويلة طوال الأشهر الماضية. وأوضحت: «بالنسبة لي إنني متحمسة كثيراً لهذه القفزة، وعندي ثقة كبيرة بأنني سأنفذها بأفضل صورة ممكنة، خصوصا أنني كنت طوال الفترة الماضية أواصل تدريباتي بانتظام».

وكشفت عن أن المظلة المستخدمة في هذه القفزة متوافرة بها كل عوامل وإجراءات السلامة والأمان، مؤكدة أنها ستستفيد كثيراً من خبراتها وتجاربها السابقة، من خلال مشاركاتها المتعددة في المسابقات والبطولات الدولية والمحلية، والتي حققت خلالها أرقاماً مميزة، لافتة إلى أنها قامت بتدريبات عدة في منطقة مرغم بدبي.

يذكر أن شيخة أحمد كانت أصغر نجمة قفز مظلي إماراتية، تقفز من علو كبير، كان على ارتفاع 13 ألف قدم، وكانت في سن صغيرة، وذلك خلال بطولة دبي الدولية للقفز في نسخة سابقة قبل سنوات.

• شيخة أحمد ستقفز من على علو 15 ألف قدم من أعلى أهرامات الجيزة في مصر.

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