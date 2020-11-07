مغربي وبريطانية بطلا النسخة الـ 11 لـ «تحدّي الثلج»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

شهدت النسخة الحادية عشرة من بطولة تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، وشركة «ماجد الفطيم»، نجاحاً كبيراً وسط تفاعل المشاركين وحماسهم مع مسارات التحدي في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر. وتوّج باللقب المغربي محمد ميرة عن فئة النخبة للرجال، بينما عاد لقب النخبة للسيدات إلى البريطانية جيسيكا تول.

وأطلق مساعد أمين عام المجلس، ناصر أمان آل رحمة، شارة البداية صباح أول من أمس، في «سكي دبي» بمول الإمارات، كما تابع المنافسات، محمد العتري مدير شركة ماجد الفطيم للتزلج العالمي. وتنوعت المشاركات في كل الفعاليات من مختلف الجنسيات والأعمار، ومن منتسبي مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأندية، ومن أبرزهم شرطة دبي ونادي الظفرة.

وفاز المغربي محمد ميرة بالمركز الأول، بعد إنهائه السباق في زمن 14:51 دقيقة، تلاه الإماراتي أحمد حجو بزمن 16:08 دقيقة، وحل البريطاني جورج كرو في المركز الثالث بزمن قدره 16:41 دقيقة.

وضمن فئة النخبة للسيدات فازت البريطانية جيسيكا تول في زمن 20:19 دقيقة، تلتها البيلاروسية أولغا نوموفا في زمن 21:50 دقيقة، وحلت الأوكرانية تيتيانا مالتسيفا ثالثة بعد إنهائها السباق في زمن قدره 22:20 دقيقة. أما على مستوى فئة الهواة «جست فور فن» للرجال، ففاز المغربي زهير ميراوي بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن قدره 20:02 دقيقة، تلاه الإماراتي أبوبكر الحوقاني في زمن قدره 21:42 دقيقة، وحل الأردني طارق المقدادي في المركز الثالث في زمن 22:34 دقيقة.

وفي فئة الهواة للسيدات فازت الإماراتية عفراء النعيمي بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 27:53 دقيقة، تلتها الروسية أولغا زولوتوفا في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 29:35 دقيقة، وحلت البرتغالية ليليانا فرنانديز في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 30:14 دقيقة.

ودشنت فئة «النخبة» منافسات التحدي في الساعة السادسة والنصف، وتلتها فئة «جست فور فن» للرجال والنساء، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات مكونة من أربعة متسابقين يفصل بين انطلاقة كل مجموعة والأخرى دقيقة كاملة، حتى يتم تحقيق التباعد الجسدي بين المتنافسين، وفي نهاية السباق تسلم جميع المتسابقين ميداليات المشاركة.

وواجه المتسابقون، خلال التحدي، العديد من الحواجز المتنوعة التي وصلت إلى 23 عائقاً شكلت قمة التشويق والتحدي في هذا الحدث السنوي الذي يستقطب مشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار ما بين 15 و60 عاماً.

وتم تصميم الحواجز بما يحفز المشاركين في التحدي على إطلاق طاقاتهم وإبراز مهاراتهم للتعامل مع كل حاجز منها، وبما يضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، حيث تم تحويل المنطقة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مملوء بالحواجز والعقبات التي تنوعت بين التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد وفوق الشبكات وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة واجتياز المتاهة داخل كرة كبيرة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز على العجلات والتسلق وغيرها من العقبات المشوقة التي زادت من قوة التنافس.

- المنافسات أقيمت أول من أمس في «سكي دبي» بمول الإمارات، وشهدت مشاركة متنوعة من مختلف الجنسيات والأعمار.

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