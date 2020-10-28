مذكرة تفاهم بين «المحترفين» ورابطة الدوري الإسرائيلي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين في بيان صحافي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، بهدف خدمة اللعبة الشعبية في الدولتين على حد سواء، وشددت على أن المذكرة تأتي في إطار حرص رابطة المحترفين على تعزيز علاقاتها وأواصر الصداقة والتعاون مع سائر الروابط الكروية على مستوى العالم، لتحقيق المزيد من خطوات التقدم والتطور والنجاح.

جاء ذلك في مراسم توقيع أقيمت، أول من أمس، بنظام الاتصال المرئي (عن بُعد)، حضره رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عبدالله الجنيبي، ورئيس رابطة الدوري الإسرائيلي للمحترفين، إيريز خيلفون.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة الرياضية، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط، في إطار التعاون وزيادة فرص نجاح وتطوير اللعبة في البلدين، وتعد هذه الاتفاقية التاريخية خطوة في سبيل إرساء أسس التعاون وتأمين آلية مشتركة لتحقيق خطوات عملية تهدف إلى تطوير كل الشؤون التي تتعلق بلعبة كرة القدم.

وتتضمن بنود مذكرة التفاهم إقامة ورش عمل مشتركة من أجل بحث سبل تطوير الجانبين التسويقي والترويجي للبطولات، إضافة إلى مواكبة كل ما يتعلق بتكنولوجيا التطور الرياضي والكروي، إلى جانب تطوير العمل الفني في قطاع كرة القدم.

وقال الجنيبي: «أثبتت دولة الإمارات على مر العقود أنها وطن التسامح وملتقى شعوب العالم، هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز فرص السلام وتأكيد أواصر التعاون والصداقة لما فيه مصلحة كرة القدم في البلدين».

وأضاف: «كرة القدم كانت دائماً السبيل الأهم والأسرع للتقارب بين الشعوب، وهذه أواصر التعاون التي نهدف إليها من خلال هذه الاتفاقية التي نأمل من خلالها الوصول إلى تحقيق العديد من المكتسبات المشتركة، ونتطلع إلى أن تسهم الاتفاقية في إقامة ورش عمل ثنائية بهدف تبادل الخبرات والبحوث والتكنولوجيا في كرة القدم، إلى جانب تطوير العملين الإداري والفني، كما نهدف إلى تنظيم فعاليات مشتركة بين الدولتين، وتأكيد التعاون بما يعزز الجانب الاقتصادي والتجاري والرياضي بين الجانبين».

من جانبه، قال إيريز خيلفون: «كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية ليس فقط على مستوى العالم، بل أيضاً في إسرائيل والإمارات، إن شغف كرة القدم يمرّ عبر الأديان والأوطان والشعوب، ونحن قادرون معاً على تسخير هذا الشغف لبناء العلاقات وتحطيم الجدران بين الناس بمختلف أجناسهم وأعراقهم، أنا فخور ومتحمس للمشاركة في هذا الحدث الذي نوقع فيه على اتفاق يشكل جسراً بين كرة القدم الإسرائيلية وكرة القدم في الإمارات».

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