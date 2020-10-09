شباب الأهلي يراهن على «الجاهزية الآسيوية» أمام الظفرة

المصدر: أحمد طارق ■دبي

يبدأ البطل التاريخي لبطولة كأس الخليج العربي، شباب الأهلي، برصيد أربعة ألقاب، مشواره المحلي رسمياً، اليوم، بمواجهة الظفرة في ذهاب الدور الأول الساعة 6:30 على استاد راشد في دبي، وسط طموحات كبيرة لبدء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وتعويض «خيبة الأمل» التي تلقاها الموسم الماضي، بعد إلغاء نتائج دوري الخليج العربي، التي كان يتصدر لائحة ترتيبها، بينما خسر ألقاب بطولات كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي وكأس سوبر الخليج العربي.

ويراهن شباب الأهلي على الجاهزية التي وصل إليها الفريق من خلال المشاركة في 4 مباريات بأبطال آسيا، الشهر الماضي، ويأمل أن يحقق الفوز بنتيجة كبيرة، وتحقيق بداية مثالية تسهل من مهمته في الإياب على ملعب الظفرة.

في المقابل، يأمل الظفرة أن يواصل الظهور بشكل جيد، بعدما قدم مستويات رائعة في الموسم الماضي، وتأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة، بينما سيكون أمام اختبار قوي عقب رحيل المدرب الصربي رازوفيتش إلى الوحدة، وتولي السوري محمد قويض قيادة الفريق. ويتمنى الضيف أن يكرر تفوقه على شباب الأهلي، مثلما فعل في آخر مواجهة جمعت الفريقين في كأس الخليج العربي، الموسم الماضي، عندما فاز الظفرة بهدفين دون رد.

وقال مدرب شباب الأهلي، الإسباني زاراغوسا، في المؤتمر الصحافي إن الفريق لن يتأثر بغياب ستة لاعبين دوليين، وتابع: «أمتلك فريقين، وليست لدينا مشكلة في الغيابات». وقال أيضاً إن الفريق استعد جيداً واستفاد من خوض أربع مباريات قوية في «أبطال آسيا»، وأوضح: «لعبنا أربع مباريات تنافسية، وهي أفضل من المباريات الودية، واستفدنا كثيراً من بطولة آسيا».

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