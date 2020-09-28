422 مشاركاً في ندوة افتراضية للريشة الطائرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّم الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع للهيئة العامة للرياضة، ندوة افتراضية برعاية الاتحاد العربي للريشة الطائرة، قدّم خلالها المحاضر جعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي، رؤية الاتحاد الدولي حول رياضة الريشة الطائرة في الهواء من منظور العودة الآمنة للأنشطة الرياضية بعد فيروس «كوفيد-19».

وقال الأولمبياد الخاص في بيان أمس: «تمت الندوة بنظام التدريب عن بُعد عبر منصة زووم، وشارك فيها 422 مشاركاً مثلوا أكثر من 18 دولة، وجاءت إحصاءات المشاركين بواقع 200 مشارك من داخل الدولة و222 مشاركاً من خارج الدولة، في حين تابع الدورة عبر منصات البث الافتراضية 746 متابعاً».

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