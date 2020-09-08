المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كوندي

ذكرت صحيفة «شووت أند غول» القبرصية أن نادي أبويل القبرصي دخل في مفاوضات مع شباب الأهلي، للتعاقد مع اللاعب الإسباني بيدرو كوندي خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرة إلى أن لاعب بني ياس السابق لا يمانع الرحيل عن «فرسان دبي».

صفقة

اضطر أحد الأندية الى دفع مبلغ مالي كبير مقابل إتمام صفقة لاعب أجنبي، حتى لا تضيع عليه فرصة تسجيل لاعب أجنبي في قائمته قبل انتهاء المهلة المحددة للمشاركة في بطولة خارجية.

إعارة

طلب لاعب دولي انتقل حديثاً الى نادٍ محترف بأن تمنحه ادارة النادي فرصة للاعارة لنادٍ آخر، حتى يأخذ فرصته باللعب أساسياً في ظل وجود كثيف للنجوم في مركزه، ولاقى طلبه ترحيباً من كلا الناديين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news