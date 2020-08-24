التعاون يتعاقد مع سوري وبرازيليين استعداداً لدوري «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

كشف مدرب التعاون، عارف شلنك، عن تعاقد إدارة النادي مع لاعبَين برازيليين لتمثيل الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن كلا اللاعبين وصل إلى الدولة والتحقا بالتدريبات، أول من أمس.

وقال شلنك لـ«الامارات اليوم»: «تم التعاقد مع البرازيلي فيليب دوس سانتوس الذي سبق له اللعب مع نادي رأس الخيمة قادما من الدوري اللبناني وأيضا التعاقد مع اللاعب البرازيلي جيلسون برايباه قادما من نادي جوفنتوس البرازيلي (درجة ثالثة)».

وأضاف: «بخصوص اللاعبين المقيمين تم التعاقد مع اللاعب السوري حازم محنايه على سبيل الإعارة قادما من نادي العين، وثقتنا عالية بهذه التعاقدات ونتطلع لان يكونو اضافة فنية للفريق تضاف لما يمتلكه اللاعبون المواطنون الآخرون».

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