6 بطولات تدشن عودة السباقات في «أبوظبي البحري»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

يدشن نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الموسم الجديد أكتوبر المقبل، وذلك من خلال البدء بـ6 بطولات في هذا الشهر، بمختلف الرياضات البحرية، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة.

وقال مدير عام النادي سالم الرميثي في تصريح صحافي إنه بشكل مبدئي في شهر أكتوبر، تم اعتماد بطولة الإمارات لـ«فلاي بورد»، وماراثون الجيت سكي، وبطولة الموتو سيرف، وبطولة التزلج على المياه، وبطولة الإمارات للفورمولا 4، ثم بطولة الصيد للسيدات. وأضاف: مع هذه البطولات اعتمدنا بروتوكولاً صحياً بالتنسيق مع كل الجهات المختصة ومجلس أبوظبي الرياضي لتطبيقه على المشاركين.

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