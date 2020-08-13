«عمومية الرابطة» تعتمد آلية توزيع عوائد الأندية اليوم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تعقد رابطة المحترفين في الخامسة من مساء اليوم، اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم 1 لسنة 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وسيتم خلال الاجتماع اعتماد التعديلات السنوية على النظام الأساسي، والاطلاع على تقارير نشاط الرابطة والخطة الاستراتيجية.

ومن المقرر كذلك التصديق على البيانات المالية والميزانية الخاصة بالموسم الرياضي 2019-2020، بالإضافة إلى اعتماد آلية توزيعات عوائد الأندية على أعضاء الجمعية العمومية للموسمين 2019-2020 و2020-2021، وذلك بحسب بيان صادر عن الرابطة.

وعلمت «الإمارات اليوم»، أن الاجتماع سيشهد اعتماد التعديلات السنوية الخاصة بالنظام الأساسي، الذي يتضمن عرض سبعة تعديلات من بينها إطلاق المسمى الجديد لدوري تحت 21 سنة على دوري الرديف، وتعديل المادة 22، والخاصة بمجلس إدارة الاتحاد كسلطة تنفيذية مكونة من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء، على أن يتم انتخاب الرئيس ونائبه وثلاثة أعضاء، ويقوم الرئيس بتعيين بقية الأعضاء، ليتم التعديل إلى قيام الرئيس بتعيين عضوين اثنين، يكون لهما صلاحيات الأعضاء المنتخبين، ليتناسب التعديل مع المواد الخاصة بتعيين بقية الأعضاء، ولبيان الصلاحيات للأعضاء المعينين عند اتخاذ القرارات.

ومن بين التعديلات المقترحة كذلك والخاصة البندين 5 و6 من المادة 31 من النظام الأساسي، والمتعلق باختصاصات الجمعية العمومية، للتصديق على البيانات المالية، والتصديق على الميزانية، ليكون التعديل باعتماد البيانات المالية السنوية الخاصة بالحساب الختامي، وذلك ليتماشى مع مواعيد انعقاد الجمعية العمومية، التي تكون خلال 61 يوماً من انتهاء الموسم، والتي لا يكون وقت انعقادها قد تم الانتهاء من إعداد الموازنة التقديرية للموسم المقبل.

كما يشمل التعديل البنود 8 و9 و10 و13 من المادة 42، والخاصة بجدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وتنص على عرض الميزانية الختامية والمراجعة وكشف حساب الأرباح والخسائر، والتصديق على البيانات المالية، والتصديق على الميزانية، وتعيين ثلاثة مدققين ماليين مستقلين بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، واعتماد البيانات المالية السنوية المدققة، لتتماشى مع صلاحيات الجمعية العمومية في حال اعتماد التعديل.

وسيتم عرض مقترح على الجمعية العمومية لحذف البند 8 من المادة 56/‏‏‏1، والخاصة باختصاصات مجلس الإدارة، والذي كان يتيح تعيين وإنهاء خدمات المدير التنفيذي للرابطة بناءً على اقتراح من الرئيس، وذلك كون رئيس مجلس الإدارة من يقوم بالتعامل بشكل مباشر مع المدير التنفيذي، والذي يُعد رئيسه المباشر، وإضافة بندين يقضيان باعتماد الموازنة التقديرية، وإعداد البيانات المالية السنوية.

اجتماع الجمعية العمومية سيشهد إطلاق المسمى الجديد لدوري تحت 21 سنة.

سيتم عرض مقترح لحذف بند تعيين وإنهاء خدمات المدير التنفيذي للرابطة.

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