«الجري من أجل لبنان».. مبادرة خيرية تنطلق في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق نادي الخامسة والنصف، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية بالإمارات، مبادرة «الجري من أجل لبنان» الخيرية لإغاثة المنكوبين جراء الانفجار الكبير بمستودع ميناء بيروت بلبنان.

وقال بيان صحافي: «قدمت إدارة النادي الدعوة لجميع الأعضاء المشاركين فيه وأصدقائهم للمشاركة في المبادرة عبر الجري على شاطئ كايت بيتش بجميرا، والتبرع عبر بوابة هيئة الأعمال الخيرية بالإمارات، وشارك أكثر من 200 شخص، صباح السبت الماضي، في الجري على مضمار الجري في شاطئ كايت بيتش بجميرا».

من جانبه، قال مؤسس النادي، فؤاد ناصر: «سعدنا كثيراً بالإقبال الكبير على المشاركة من المتضامنين مع المبادرة من مختلف الجنسيات، الذين التزموا جميعاً بالإجراءات الاحترازية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة منفصلة لتحقيق شروط التباعد الاجتماعي، كما قمنا بالجري على اتجاهين متعاكسين، حتى لا يكون هناك أي فرصة لتجمع أكثر من خمسة أفراد في مكان واحد، وطبقنا الشيء نفسه أثناء حصة اليوغا التي نظمناها بعد الجري مباشرة، وحرصنا على عدم المصافحة والعناق، وارتداء قناع قبل وبعد الانتهاء من الجري، والحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين كل مشارك وآخر».

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