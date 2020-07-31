الدرمكي: دبا الحصن سيتعاقد مع أكاديمية أوروبية تضم 7 مدربين من ايطاليا واسبانيا

المصدر: محمد فاضل-الشارقة

كشف رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن ابراهيم الدرمكي ان ادارة النادي ستواصل بناء الفريق ضمن خطتها الاستراتيجية التي اعتمدتها في الموسم الماضي وهدفه نيل إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري الخليج العربي، مؤكدا ان خطة البناء لا تقتصر على الفريق الاول بل تمتد لفرق الفئات العمرية ونتعامل مع هذا الموضوع بكل شفافية وفقا لرؤية مجلس الشارقة الرياضي.

وقال الدرمكي لـ"الامارات اليوم": "تواجد الفريق بالمركز الثاني في ترتيب الموسم الماضي للهواة، ورفعنا سقف تطلعاتنا بأن نحافظ على ماتم انجازه في الموسم الماضي الا ان المحصلة الفنية الابرز هي تحديث الفريق بلاعبين موهوبين ممن هم في مقتبل العمر بحيث ان 90% من اعمار لاعبي الفريق الحالي هم تحت 26 سنة ونتطلع في الموسم المقبل لضم لاعبين باعمار اقل وصولا الى اعمار 20 سنة خلال المواسم الثلاث التالية وكل هذه الجهود تسير وفقا لنظام عمل فني معتمد".

وتابع: "النادي في الطريق للتعاقد مع اكاديمية اوروبية تضم 7 مدربين من ايطاليا واسبانيا اضافة الى المدربين المواطنين للاشراف على المراحل السنية وتطوير عملها ولديها مهام عديدة منها الاستكشاف والتطوير وتنمية الجانبين الذهني والبدني للاعبين ويقف خلف ذلك دعم مجلس الشارقة الرياضي والهدف هو استمرار بناء جميع فرق النادي".

وأكد أن إدارة دبا الحصن انجزت حتى الآن 25% فقط من خطة بناء الفريق الأول ورغم ذلك تشعر بالتفاؤل على مواصلة النجاح.

وعن التعاقد مع المدرب البرتغالي روي لتدريب الفريق الاول، قال الدرمكي: "يتمتع المدرب الجديد بخبرة العمل في المسابقات الاماراتية وله اطلاع على الرياضة في مدينة دبا الحصن بعد ان عمل في النادي بوقت سابق كما وانه مدرب يمتاز بكفاءة عالية ومجهوداته الفنية معروفة لدينا لذلك ارتأينا العمل معه ونتطلع لنجاح جديد معه، وبخصوص المعسكر التدريبي استعدادا للموسم المقبل اوضح ان اللجنة الفنية وضعت خطتها لاقامة معسكر خارجي في حال سمحت الظروف ولدينا تصورات اقامة المعسكر في اي من ثلاث دول هي مصر وصربيا والارجح في البوسنة والهرسك، بينما سيقوم النادي بتنظيم معسكر داخلي في الشارقة ودبي اذا حالت الظروف دون السفر خارج الدولة.

المحترفين الاجانب

وعن التعاقد مع المحترفين الاجانب قال الدرمكي: هنالك اسماء عديدة للاعبين تم عرضها على المدرب وقد ابدى ارتياحا بالغا للسير الذاتية وهنالك عمل مشترك مع اللجنة الفنية لاختيار الانسب كاشفا ان التوجه هو التعاقد مع لاعبين من الجنسيات الاوروبية فضلاً عن لاعب عربي.

وختم الدرمكي: "سعداء للالتزام العالي بالإجراءات الاحترازية التي تتزامن مع التدريبات سواء من قبل الجهازين الفني والإداري أو اللاعبين أنفسهم، ونعد الجمهور بفريق يسعدهم ونتمنى ان يعود الجمهور ويفرح بفريقه كما كان ذلك سابقا".

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