6 نصائح للأندية لتعويض خسائر «كورونا» وتفادي الأزمات المالية

المصدر: منصور السندي - دبي

وجّه رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق في اتحاد كرة القدم، الدكتور سليم الشامسي، ست نصائح لأندية دوري الخليج العربي، لتعويض الخسائر المادية التي تعرضت لها بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وكذلك لتفادي الأزمات المالية، وتتمثل بإعادة النظر في عقود لاعبيها وأجهزتها الفنية من خلال خفضها بنسب معقولة، وعدم المغالاة في التعاقد مع لاعبين جدد محليين وأجانب بمبالغ كبيرة، وإلغاء المعسكرات الخارجية في أوروبا التي تكلف الأندية مبالغ مالية كبيرة والاكتفاء فقط بمعسكرات إعداد داخلية في الدولة، وترشيد الإنفاق المالي من خلال وضع سياسة مالية جديدة تتضمن إلغاء بنود صرف مالي سابقة ليست ضرورية، والمحافظة على الرعاة الحاليين لديها بتوقيع عقود رعاية معهم بمبالغ أقل من السابق، كونه من الصعب الحصول على رعاة جدد في ظل الظروف الراهنة، وتفعيل جانب التسويق والاستثمار في النادي بالاستعانة بأشخاص مختصين في هذا المجال، معتبراً أن الأوضاع ما بعد أزمة كورونا لن تكون بأي حال من الأحوال مثلما كانت عليه في السابق، لأن كل شيء تغير حتى على مستوى العالم بسبب هذه الجائحة التي أدت إلى تغيير مفاهيم كثيرة كانت سائدة في السابق.

وقال سليم الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «هناك العديد من الخطوات العملية التي يمكن أن تقوم بها الأندية من أجل خفض الإنفاق المالي لديها، فمثلاً بإمكان الأندية عدم شراء أطقم جديدة من الملابس والمعدات الرياضية للاعبيها، والاكتفاء بالأطقم التي استخدمتها خلال الدوري الملغى، خصوصاً أن الموسم الحالي لم يكتمل، وبالتالي فإن هذه الأطقم صالحة للاستخدام خلال الموسم الجديد، وهذا الأمر يمكن أن يوفر على الأندية مبالغ مالية كبيرة، لاسيما أن هناك أندية تلجأ الى شراء ملابس ومعدات رياضية بمبالغ كبيرة».

وأوضح الشامسي: «ضرورة محافظة الأندية على الرعاة الحاليين لديها، لأنه حال انتهاء عقودها الحالية مع الرعاة فإنها من الصعب أن تحصل على رعاة جدد في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الكثير من المؤسسات والشركات بسبب جائحة كورونا، خصوصاً في حال بدأ دوري الموسم المقبل دون جمهور، وهذا هو المتوقع أن يكون دوري الموسم المقبل دون جمهور».

النصائح الـ 6

1- إعادة النظر في عقود ورواتب لاعبيها وأجهزتها الفنية من خلال خفضها بنسب معقولة.

2- عدم المغالاة في التعاقد مع لاعبين جدد محليين وأجانب بمبالغ كبيرة.

3- ترشيد الإنفاق وإعادة النظر في طريق الصرف المالي.

4- إلغاء معسكرات الإعداد الخارجية في أوروبا، والاكتفاء بمعسكرات داخلية في الدولة.

5- تفعيل جانب التسويق والاستثمار في النادي بالاستعانة بأشخاص مختصين في هذا المجال.

6- المحافظة على الرعاة الحاليين بتوقيع عقود رعاية معهم بمبالغ أقل من السابق.

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