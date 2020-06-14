مجلس دبي الرياضي و«كوربرت سبورت» ينظمان بطولة «فيفا 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق، غداً، بطولة «فيفا 2020» لكرة القدم عبر أجهزة «بلاي ستيشن 4»، التي تنظمها شركة كوربرت سبورت، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتستمر منافساتها لمدة أسبوع.

وقال بيان صحافي: «يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لكوربرت سبورت، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي www.corporatesports.ae، ويمكن لجميع أفراد المجتمع من كل الجنسيات المشاركة في البطولة عبر التسجيل بشكل فردي أو عبر مجموعات مقسمة إلى ثلاث فئات، هي: مجموعة مكونة من خمسة أشخاص، ومجموعة مكونة من 10 أفراد، ومجموعة مكونة من 20 مشاركاً».

وجاء في البيان: «يجب على كل لاعب أن يبدأ بلعب مباراتي ذهاب وإياب، بنظام كرة القدم العادية، وفي النهاية يجب على كلا اللاعبين، الفائز والخاسر، التقاط صورتين لنتيجة كل مباراة، وإرسالهما للبطولة».

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