1300 لاعب يشاركون في انطلاق «شطرنج العرب الافتراضي» اليوم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تنطلق، مساء اليوم، بطولة العرب الفردية المفتوحة للشطرنج الافتراضي، بمشاركة 1300 لاعب ولاعبة، يمثلون 20 دولة عربية، بينهم نجوم شطرنج الإمارات. وتقام البطولة على ثلاث مراحل: تمهيدية ووسطى ونهائية.

وتم تحديد آليات المنافسات، بحيث يتأهل من التمهيدي للوسطى، اللاعبون الثلاثون الأوائل، بجانب أفضل لاعب عن الفئات العمرية، بجانب المصنفين بين 2000 و2400 نقطة، طبقاً لنشرة الاتحاد الدولي لشهر مايو الماضي.

أما المرحلة النهائية، فخاصة باللاعبين العرب الذين يحملون تصنيفاً دولياً من 2400 فأكثر، بالإضافة للعشرين لاعباً الأوائل المتأهلين من الوسطى. ويتقدم المشاركين نجم منتخب الإمارات للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن. وأكد اتحاد الشطرنج، في بيان صحافي، أن لجنة التحكيم يترأسها الدولي الإماراتي فيصل الحمادي، كما ستتم مراقبة المباريات بواسطة لجنة تضم الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، وسعود محمد أحمد، والأستاذ الدولي الكبير ستراتوس غريفاس. ورصد الاتحاد العربي جوائز نقدية للفائزين تصل إلى 6000 دولار.

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