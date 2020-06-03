حارب: نمتلك المرونة والقدرة على التعامل مع عودة النشاط الرياضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عبّر أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، عن فخره بأن يكون مجلس دبي الرياضي في «قلب العمل الحكومي لتنفيذ المبادرات المجتمعية الرائدة للحكومة، وذلك انطلاقاً من أهمية الرياضة في حركة المجتمع وحياته اليومية، وحجم القطاع الرياضي الكبير في دبي، والذي يضم قطاعاً خاصاً يعمل فيه أكثر من 13 ألف شخص».

وقال حارب في بيان صحافي «عمل المجلس بالتعاون مع الجهات المختصة على وضع دليل استرشادي وبروتوكول ولائحة تعليمات مفصلة للأندية الخاصة ومراكز التدريب والأكاديميات، باللغتين العربية والانجليزية، تتضمن جميع الإجراءات والتدابير اللازم توافرها بداية من التعقيم المستمر من جهة معتمدة، ووصولاً إلى الطاقة الاستيعابية التي لا تزيد على 50% من الطاقة السابقة، والتأكد من سلامة المشاركين، والمسافات الفاصلة بين الرياضيين، وغيرها، وستتم متابعة العمل وتقييمه، بالتعاون مع الجهات المختصة، والتأكد من التزام الجميع بهذه الإجراءات الدقيقة، كما قمنا بدورنا بإجراء فحوص للاعبي أندية دبي، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس (كوفيد ـ 19)، وقد انتهت المرحلة الأولى منها، كما انتهت المرحلة الأولى من تعقيم المنشآت الرياضية في الأندية، وتضمنت ناديي النصر وشباب الأهلي».

وقال حارب «بفضل رؤية وحكمة القيادة الرشيدة التي رسخت المكانة المتقدمة للدولة في جميع الميادين، فإن تأثير عملنا لا يقف عند المستوى الوطني فحسب، بل يمتد إلى المستويات الإقليمية والقارية والدولية، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، فإننا في المجلس لدينا خطط واضحة لعملنا على مستوى قيادة، وتطوير القطاع الرياضي ومساهمته الوطنية، وكذلك في تعزيز مكانة الدولة الرائدة في عالم القوة الناعمة، كما أننا في ظل جائحة (كوفيد ـ 19) التي ضربت العالم أجمع، أثبتنا مرونة في خططنا وسرعة تعاملنا مع التطورات، حيث تم تشييد مقرين لفحص فيروس (كوفيد ـ 19) في ناديي النصر وشباب الأهلي، وشارك متطوعون من المجلس والأندية العمل في المقرين ضمن فرق خط الدفاع الأول، ونحن الآن نعيش فترة عودة النشاط الرياضي في إمارة دبي، وفق الضوابط الاحترازية التي وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ بدبي والجهات الحكومية المختصة، وتطبيق الإجراءات الفنية التي وضعها مجلس دبي الرياضي لتنفيذ هذا القرار، بما يؤكد أهمية الرياضة على مستوى الحالة البدنية والمعنوية لأفراد المجتمع».

وأضاف «نحن نعمل وفق نهج وخطط لا تحدد دور المجلس في إطار تطوير منظومة العمل في القطاع الرياضي بدبي فحسب، بل أن يكون المجلس فاعلاً في حركة المجتمع وصحته وسعادة أفراده».

«مجلس دبي الرياضي فاعل في حركة المجتمع وصحته وسعادة أفراده».

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