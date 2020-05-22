1030 مشاركة في ختام فعاليات الشارقة الرياضية الافتراضية

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

اختتم مجلس الشارقة الرياضي فعالياته الرياضية الافتراضية، التي ضمت مبادرتَي «رياضة قبل الإفطار» و«جري رمضان» خلال الشهر الفضيل، بإجمالي 1030 مشاركة، ضمن مبادراته الرياضية والمجتمعية، والتزامه بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، خلال فترة توقف النشاط الرياضي. وأكد المجلس في بيان صحافي أن مبادرة «رياضة قبل الإفطار» تم تنظيمها بالتنسيق بين إدارتَي الفعاليات الرياضية والمجتمعية والاتصال الحكومي بالمجلس، من خلال حسابات التواصل الاجتماعي، فيما نظمت فعالية «جري رمضان الافتراضي» لمسافة 10 كلم، بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية، وبرعاية قرية الشعب. وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة، إنه تم ختام هذه الفعاليات الرياضية الافتراضية بتفاعل رياضي مجتمعي من مختلف الفئات، وقال: «نشكر كل من حرص على المشاركة، والرغبة الدائمة لكل فئات المجتمع في ممارسة الرياضة بشتى أنواعها، وجعلها أسلوب حياتهم اليومي».

المجلس نظم خلال الشهر الفضيل مبادرتَي «رياضة قبل الإفطار» و«جري رمضان».

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