95 مشاركاً في ندوة الأولمبياد الخاص عن الإدارة الرياضية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

نظمت مؤسسة الأولمبياد الخاص ندوة حول الإدارة الرياضية وواقع التغير العالمي، والمفاهيم الحديثة لإدارة الموارد البشرية بالمجال الرياضي، قدمها رئيس قسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين بجامعة حلوان المصرية، الأستاذ الدكتور أحمد متولي، في إطار مبادرات التعاون والتنسيق بين مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي وقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية في جامعة حلوان.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي أمس: «تم تنظيم الندوة بمشاركة 95 متخصصاً في مجال التدريب والإدارة الرياضية، مثلوا العديد من أندية و مراكز أصحاب الهمم، وكذلك الاتحادات الرياضية والأندية والأكاديميات المختلفة بالدولة، بالاضافة الى مشاركة عدد من المتخصصين من مصر، لبنان، سورية، الأردن، البحرين، الكويت، والعراق».

وأضافت: «تناولت الندوة كيفية إدارة الأزمة والتعامل مع المتغيرات بالعالم الرياضي، وتطوير نظم الإدارة الرياضية وتنمية الكوادر البشرية، ودور القطاع الخاص في تطوير منظومة العمل الرياضي، بجانب دور الموارد البشرية في استقطاب الاستثمار الرياضي، وكيفية التغلب على آثار توقف النشاط الرياضي».

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