اتحاد الكرة يبحث إجراءات الأندية بخصوص خفض رواتب اللاعبين والمدربين

المصدر: الإمارات اليوم

عقدت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الإمارات لكرة القدم أمس اجتماعها الدوري برئاسة هشام محمد الزرعوني عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبمشاركة أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة وأعضاؤ اللجنة ماجد الجلاف ويعقوب العلي وحسن المراشده ومقرراللجنة حمده الشامسي، رئيس قسم القيد والتسجيل.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أهمها الإطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الأندية بخصوص رواتب الأجهزة الفنية واللاعبين، بما يتوافق مع توجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم، حول تخفيض الرواتب خلال هذه الفترة نتيجة توقف النشاط الكروي بسبب وباء كورونا.

وناقشت كذلك كافة الاستفسارات الواردة من الأندية خلال ورشة العمل، التي نُظمت أخيرا، فيما يخص قرار مجلس إدارة الاتحاد حول موضوع العقود والرواتب. وأكدت اللجنة حرصها على التنسيق مع كافة الأندية لتوحيد الإجراءات في مسألة آلية تطبيق القرار، كما ناقشت عددا من التصورات الخاصة بمواعيد فترات القيد والتسجيل، بما يتماشى مع لوائح "فيفا".

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