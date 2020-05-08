خالد باوزير.. لاعب مواطن بدرجة «ماجستير» وعينه على «الدكتوراه»

المصدر: جوني جبور ■دبي

أكد لاعب المنتخب الوطني وفريق نادي الظفرة، خالد باوزير (24 عاماً)، سعيه لمواصلة التألق الكروي، بالتوازي مع إكماله الدراسة، بعد أن شرع منذ سبتمبر الماضي في دراسة الماجستير في مجال الإعلام، مشيراً إلى أنه سيواصل التحصيل العلمي بحثاً عن شهادة الدكتوراه تحضيراً لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم.

وقال باوزير لـ«الإمارات اليوم»: «إن الجمع بين التفوق الرياضي والدراسي، يعود لقناعاتي الشخصية، بأن على الفرد وضع أهداف يجب السعي لتحقيقها، خصوصاً أنني ومع بداية كل عام أضع تحديات وأهدافاً يجب عليّ الوصول إليها، سواء على صعيد الرياضة أو الصعيد الشخصي». وأضاف: «رغم التزامي التام كلاعب محترف، سواء مع فريقي السابق الوحدة، أو الحالي الظفرة، إلا أنني نجحت في إيجاد التوازن المناسب لتحقيق أهدافي الشخصية، ومنها الدراسية، وذلك بعد أن تخرجت عام 2017 في جامعة العين ضمن اختصاص علوم التكنولوجيا، إلا أن انتقالي في عام 2018 إلى الظفرة جعلني أركز بصورة أكبر على إثبات ذاتي مع فريقي الجديد، بالإضافة إلى الاستمرارية في خدمة المنتخبات الوطنية التي لم أغب عنها في كل المراحل السنية وصولاً للمنتخب الأول، لتحين الفرصة في سبتمبر الماضي، بالعودة إلى التحصيل العلمي، والمباشرة بدراسة الماجستير والتخصص في مجال الإعلام».

وأوضح: «اختياري لماجستير الإعلام يعود لرغبتي بأن تكون مسيرتي الحياتية ضمن أهداف واضحة، خصوصاً عند التوجه مستقبلاً إلى الاعتزال الكروي، بأن أخدم مجال الإعلام الرياضي بصورة أكاديمية، تستند الى خبرات دراسية صحيحة في طريقة طرح ومناقشة الأمور الرياضية».

وأكمل: «عقب الانتهاء من شهادة الماجستير سأحصل على فترة راحة قبل إكمال التحصيل العلمي بنيل الدكتوراه، بالتزامن مع احتراف الكرة، إذ أن شهادة الدكتوراه، ستؤهلني لأن أكون شخصاً فاعلاً ومؤثراً، بالوجود مستقبلاً في منصبٍ أو وظيفة أستطيع من خلالها خدمة المجتمع». وعن نجوم الكرة الذين يعتبرهم خالد باوزير ملهمين بالتميز دراسياً وكروياً، قال: «أستلهم مشواري محلياً من موسى عباس الذي كان إدارياً لمنتخب الناشئين حين لعبت في صفوفه، والذي كان لديه كتابان في كرة القدم عن كيفية الاحتراف، وعالمياً أنا معجب بشكل كبير بنجم الدفاع الإيطالي جورجيو كيليني، الذي نجح خلال مشواره الكروي في فرض نفسه رقماً صعباً، سواء على صعيد نادٍ كبير بحجم يوفنتوس، أو مع المنتخب، والذي جاء بشكل متوازٍ مع تفوقه في المجال الدراسي، بالحصول على الماجستير، ومن ثم الدكتوراه في مجال الاقتصاد وإدارة الإعمال».

نجم الظفرة:

«في كل عام أضع تحديات وأهدافاً يجب عليّ الوصول إليها».

«نجحت في إيجاد التوازن المناسب بين الدراسة واحتراف الكرة».

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