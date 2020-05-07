المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بيرغويس

ذكرت صحيفة «فانز» الهولندية أن أحد أندية دوري الخليج العربي، دخل في مفاوضات مع لاعب هيرينفين الهولندي، ستيفين بيرغويس، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب تلقى عروضاً من فينورد الهولندي والدوريين الفرنسي والصيني.

مفاوضات

دخل أكثر من نادٍ بدوري الخليج العربي في مفاوضات مع لاعب الشارقة عيسى سانتوس للتعاقد معه في الموسم الجديد، بعد أن يُرفع الإيقاف عنه لتعاطيه المنشطات قبل موسمين، إذ إن اللاعب أصبح قريباً من الانتقال لنادٍ مجاور للشارقة.

تصفية

يستعد أحد أندية دوري الخليج العربي لإجراء تصفية كبيرة في تشكيلة فريقه، والتي تضم عدداً كبيراً من اللاعبين ممن تجاوزوا عامهم الـ33، إذ يعتزم النادي عدم التجديد لأربعة منهم تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وإبلاغ اثنين آخرين بالبحث عن نادٍ آخر.

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