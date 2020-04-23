خورفكان يمدّد العقود المنتهية لمدربي المراحل السنية 3 أشهر

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قررت شركة كرة القدم لنادي خورفكان تمديد عقود جميع مدربي المراحل السنية، التي تنتهي عقودهم أواخر شهر مايو المقبل لثلاث أشهر إضافية، أياً كانت الحاجة لخدماتهم الفعلية، وذلك من أجل الوقوف بجانب المدربين، بما يسهم في حمايتهم من التأثيرات السلبية لانتشار فايروس «كورونا» (كوفيدا-19)، والاجراءات المتخذة للوقاية منه في ظل توقف النشاط الكروي حالياً.

وبهذا ستنتهي العقود الجديدة في 30 من أغسطس المقبل. وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم، الذي أقيم عن بُعد برئاسة رئيس الشركة، خليل غانم.

من جانبه، قال عضو مجلس ادارة شركة كرة القدم مشرف الفريق الأول، علي خليل الحوسني، لـ«الإمارات اليوم»: «القرار الذي يتماشى مع القرارات الإنسانية جاء وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وذلك للحفاظ على أسرة النادي، وعدم تعريض أياً من المدربين والعاملين للضيق المالي، وهو في إطار توجهات مجلس إدارة الشركة بمنح مدربي المراحل السنية فرصة لالتقاط الأنفاس، في ظل الإجراءات الاحترازية الحالية ضد انتشار فيروس (كورونا) المستجد».

وفي شأن متصل كشف مشرف فريق خورفكان أن شركة كرة القدم تشيد بالمردود الفني لفرق المراحل السنية، والتطور الذي شهدته الفرق في الموسم الحالي، واثنت على جهود فرق العمل المختلفة.

«بناءً على القرار الجديد لنادي خورفكان، تنتهي العقود الجديدة للمدربين في 30 أغسطس المقبل».