نادي دبي لأصحاب الهمم يطلق نشاطه "عن بعد"

المصدر: جوني جبور-دبي

أطلق نادي دبي لأصحاب الهمم، حزمة من الأنشطة المخصصة لرياضيي ومنتسبي النادي وتقام بتقنية التواصل عن بعد، وتشمل برامج وتمارين رياضية تتم بتواصل الأجهزة الفنية والإدارية مع اللاعبين في منازلهم، بالإضافة فعاليات مختلفة تقام بالتقنية ذاتها، من أبرزها الأنشطة الرمضانية خلال الشهر الفضيل.

وقالت مدير قسم الأنشطة المجتمعية في نادي دبي لأصحاب الهمم، فوزية البلوشي، إن: "توقف النشاط الرياضي الشهر الماضي جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، كان وراء توجه إدارة النادي أخيراً لإطلاق برامج النشاط الرياضي عن بعد، وذلك بعد أن تم إنشاء حسابات لأصحاب الهمم حسب البرامج والأنظمة التقنية، تهدف إلى تفعيل الأنشطة المختلفة، وذلك بعد أن عمدت إدارة النادي بالتواصل مع اللاعبين والمنتسبين في كيفية استخدامهم لهذه البرامج، بما يضمن خلال هذه الفترة تحقيق كافة الأهداف المنشودة من البرنامج، وأن لا يقل مستوى النشاط عن مرحلة ما قبل الإجراءات الاحترازية، والمقترنة طبعاً بتفعيل جميع الأنشطة المجتمعية والثقافية أيضاً".

وأوضحت: "قام قسم تقنية المعلومات في النادي، بإنشاء أكثر من 400 "بريد إلكتروني" لجميع أعضاء ومنتسبي النادي، بهدف تحقيق اهداف برنامج التواصل عن بعد، وبما يضمن تحقيق النجاح المنشود خلال هذه المرحلة".

وأضافت: "رغم التحديات التي واجهتنا، والمتمثلة في استخدام أصحاب الهمم لهذه التقنيات، إلا أننا نجحنا بجانب النشاط الرياضي، في تقديم البرامج المطلوبة في الجانب الثقافي وتحفيظ القرآن الكريم، وبرامج الرسم، والموسيقى، والعروض المسرحية، والأعمال اليدوية والحصص الخاصة بجميع الإعاقات، والتي تتناسب مع كل صاحب أو صاحبة همة لتحقيق المراد على الصعد كافة".

واختتمت البلوشي: "سيواصل النشاط الرمضاني في النادي خلال الشهر الفضيل، بذات المستويات التي عهدناها في الأعوام السابقة".

