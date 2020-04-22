استحداث لائحة الإعلام في اتحاد كرة القدم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، أمس، اجتماعها الثاني بنظام الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة أحمد يوسف درويش النعيمي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

وتمت مناقشة مقترحات الأندية المتعلقة بلوائح المسابقات والأمور التنظيمية للمباريات، وأوصت بإحالتها إلى إدارة المسابقات لاتخاذ اللازم حيالها، من خلال دراستها مع لجان وإدارات الاتحاد المعنية، أو تضمينها في اللوائح المعتمدة للموسم الرياضي المقبل.

وأوصت اللجنة لمجلس الإدارة باللوائح المعتمدة للموسم القادم بعد استحداث لائحة الإعلام، ولائحة ضبط الجودة، وكلفت اللجنة الدكتور محمد سعيد الحتاوي، مع إدارة المسابقات والإدارات المعنية، بالمباشرة بصياغتها وإعدادها عقب اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.