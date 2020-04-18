نهيان بن زايد يؤكد استمرار تعليق النشاط الرياضي حتى إشعار آخر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ترأس سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2020 الذي تم عقده عن بعد، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لمتابعة سير الخطط والمبادرات الرياضية، ومناقشة مستجدات مراحل عمل القطاع الرياضي في إمارة أبوظبي، وأكد سموه خلال الاجتماع استمرار تعليق النشاطات في مختلف المسابقات حتى إشعار آخر، في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وثمّن سموه خلال الاجتماع الدور الريادي للقيادة الرشيدة في دعم استمرارية منظومة الأعمال والخدمات عن بعد، من خلال الخطط التقنية والتطبيقات الذكية في جميع ممارسات العمل اليومي وبكل المجالات، كما أشاد سموه بالجهود الوطنية الكبيرة لخط الدفاع الأول، المتمثل بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وكل الجهات المختصة، في ظل تفانيهم وحرصهم على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: محمد ثاني مرشد الرميثي «نائب الرئيس»، الدكتور يوسف الشيبة، محمد الهاملي، الدكتور عارف الحمادي، عبدالله الحميدان، محمد إبراهيم المحمود، سويدان الظاهري، بجانب الأمين العام عارف العواني.

واطلع نهيان بن زايد آل نهيان على مقترح أجندة الفعاليات الرياضية لعام 2020 -2021، وقرر المجلس التأكيد على استمرار إيقاف الفعاليات والأنشطة الرياضية في أبوظبي حتى إشعار آخر، وتم الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق المقدم من قبل رئيس اللجنة الدكتور عارف سلطان الحمادي، وقرر المجلس بناء على ذلك استحداث إدارة الامتثال والرقابة على الأندية ضمن الهيكل التنظيمي لمجلس أبوظبي الرياضي، والتأكيد على أهمية دور ومتابعة مجالس إدارات الأندية في مراقبة الصرف والالتزام بالميزانيات السنوية المعتمدة، وضرورة تسديد كل الالتزامات المتراكمة عليها قبل بداية الموسم المقبل، كما أكد المجلس على ضرورة تطوير آليات التدقيق الداخلي والخارجي، وتفعيل دور لجان التدقيق بكل أندية أبوظبي، وتكليف نائب الرئيس محمد ثاني الرميثي بالاجتماع مع الأندية لمتابعة تطبيق هذه الخطط والإجراءات.

واطلع سموه على المبادرات والحملات التي يقدمها مجلس أبوظبي، والمحفزة على ممارسة الرياضة عن بعد، مع الالتزام المنزلي ضمن حملة «خلك في البيت»، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع بجانب الرياضيين، وانعكاسها المهم في تعزيز التواصل والتفاعل بالأنشطة الرياضية.

ودعا سموه إلى مواصلة تقديم المبادرات والفعاليات الرياضية المجتمعية عن بعد، ودعم قطاع الرياضة بكل الخدمات والخطط والبرامج التطويرية في ظل المرحلة الحالية.

- استحدث مجلس أبوظبي الرياضي إدارة الامتثال والرقابة على الأندية ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس.

- دعا المجلس إدارات الأندية إلى متابعة مراقبة الصرف والالتزام بالميزانيات السنوية المعتمدة وضرورة تسديد كل الالتزامات المتراكمة قبل بداية الموسم المقبل.