الاتحاد العربي يحدد مواعيد جديدة لبطولات الغولف

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف الأمين العام للاتحاد العربي للغولف، عادل الزرعوني، عن المواعيد الجديدة للبطولات العربية لعامي 2020 و2021، والتعديلات التي تم إدخالها على الأجندة جراء تأجيل العديد من البطولات في ظل الظروف الصحية التي تشهدها دول المنطقة جراء انتشار فيروس «كورونا المستجد»، مؤكداً استضافة مصر لبطولات منتخبات الرجال في نسختها الـ40 بنهاية العام الجاري، ثم بطولة منتخبات المراحل السنية للشباب والناشئين والأشبال والفتيات في عمان، على أن تحتضن تونس في 2021 بطولات الرجال والرواد والتحدي العربي، كما سيشهد العام ذاته استضافة لبنان لبطولات المراحل السنة.

وقال الزرعوني في تصريحات صحافية: «التعاون الكبير من الاتحادات والجامعات ولجان الغولف العربي، كان وراء القدرة على تخطي التحديات التي فرضتها الفترة الحالية جراء الأوضاع الصحية بسبب فيروس كورونا».

وأوضح: «الأوضاع الصحية الراهنة والإجراءات الاحترازية في كل الدول العربية، كانت وراء إيقاف البطولات، فتم تأجيل بطولتي الرواد (فوق 50 سنة) بنسختها الثانية، والنسخة الأولى لبطولة التحدي بين منتخبين عربيين في آسيا وإفريقيا، وكانتا مقررتين الشهر الجاري بمصر، ما دفعنا لأخذ خطوات متسارعة بإعادة جدولة البطولات، ومنها تحديد سبتمبر المقبل موعداً جديداً لبطولتي الرواد والتحدي، ثم تحديد مواعيد البطولات المقبلة».

وثمّن الزرعوني التعاون المثمر للاتحادات العربية للغولف، الذي كان من ثماره إضافة بطولات جديدة، وقال: «شهد الموسم الماضي ولادة بطولات جديدة طالت مراحل عمرية غير مسبوقة، بداية من بطولة الرواد التي مثلت فرصة جديدة للاعبين تخطوا حاجز الـ50 عاماً للعودة مجدداً إلى المنافسات، إضافة إلى إدراج بطولات خصصت للفئات العمرية التي هي تحت 13 عاماً، وتمثل المستقبل الواعد للغولف العربي».

واستطرد بقوله: «لم يكن لهذه البطولات أن تبصر النور من دون التعاون المثمر بين الاتحاد العربي، الذي يقوده الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وكل الاتحادات واللجان والجامعات في الدول العربية، والذي كان من أبرز ثماره الزيادة الملحوظة على صعيد انتشار اللعبة في دول المنطقة، وبروز منتخبات ولاعبين جدد نجحوا في اعتلاء منصات التتويج».

- من أبرز المواعيد استضافة مصر لبطولات منتخبات الرجال في نسختها الـ 40 بنهاية العام الجاري.