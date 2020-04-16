مجلس الشارقة الرياضي يوجه الأندية بالالتزام برواتب وعقود العاملين فيها

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وجّه مجلس الشارقة الرياضي مجالس الإدارات في أندية الإمارة الباسمة بضرورة الالتزام برواتب العاملين من إداريين وفنيين وعمال، حرصاً من المجلس على استقرار أوضاعهم في القطاع الرياضي ورسالته المجتمعية، والحفاظ على العنصر البشري، والحرص على الاستقرار المهني والأسري وبث روح الطمأنينة في نفوس العاملين في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتوقف الأنشطة الرياضية.

وأصدر الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، توجيهاته من خلال تعميم وجّه لجميع الأندية، وأكد فيه ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة مع جميع العاملين، وعدم اتخاذ أي إجراءات خاصة بإنهاء التعاقدات قبل التنسيق المباشر مع المجلس، مع الحرص على عدم المساس بالرواتب الشهرية لجميع العاملين، نظراً لتحويل المخصصات الخاصة لكل نادٍ من قبل المجلس في الموعد المحدد دون استقطاع، حتى في ظل توقف الأنشطة الرياضية والالتزام في المنزل والعمل عن بُعد.

وأضاف في بيان صحافي: «يحرص المجلس على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع العاملين في أنديته، ويأتي ذلك ضمن أولوياتها ويمثل ترجمة للدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والرعاية الكبيرة للرياضة والرياضيين وتهيئة البيئة المناسبة للجميع».

وأكّد أن «المجلس حريص كل الحرص على الاهتمام بالموظفين والعاملين وأهمية نشر الطمأنينة في نفوسهم وتمكينهم من أداء المهام الموكلة لهم بكل يُسر واجتهاد، حيث إن هذه المرحلة تتطلب الوقوف متحدين في ظل هذه الأزمة، حيث تعتبر الأندية شريكاً مهماً في نجاحات القطاع الرياضي بمختلف مسمياته، والظروف الحالية التي تمر بها الرياضة وتوقف النشاط يشكل تحدياً كبيراً، وعلى الجميع التحلي بالصبر والتكاتف ونشر الطمأنينة والاستقرار للجميع، ومواجهة المتغيرات الحالية وعدم التأثر بها حتى زوال المسببات التي يمر بها العالم ككل».

ودعا الشيخ صقر القاسمي جميع الأندية من مجالس إدارات وموظفين وعاملين لمواصلة العمل عن بُعد بكفاءة وإيجابية وهمة عالية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس، والحفاظ على المكتسبات والعناصر البشرية، حتى «تستقر الأوضاع ونعود لاستكمال مسيرة الأندية بالإمارة الباسمة بالتميز والنجاح ذاتيهما».