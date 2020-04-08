النجمان فيلكس وكولينا ينضمان لمبادرة "خلك نشيط وخلك سليم"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

واصلت مبادرة مجلس دبي الرياضي "خلك نشيط، وخلك سليم"، استقطاب المزيد من نجوم كرة القدم العالمية الذين شاركوا برسائل توعوية إلى دولة الإمارات للتشجع على الالتزام بالبقاء في المنزل والتدريب المنزلي.

وكانت مبادرة "خلك نشيط، وخلك سليم" التي انطلقت من دبي قد تفاعل معها الأفراد من مختلف الجنسيات والمؤسسات الرياضية والإعلامية ومراكز التدريب المتخصصة من داخل وخارج الدولة، للتدريب في المنزل بهدف الحفاظ على الجسم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

وانضم نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب البرتغالي، وأغلى لاعب كرة قدم شاب، جواو فيلكس إلى المتحدثين للمبادرة، اذ أرسل رسالة حث فيها الجميع في دولة الإمارات على البقاء في المنزل وممارسة التدريبات الرياضية للبقاء نشيطين وآمنين من الوباء.

كما أرسل أفضل حكم في العالم سابقا ومدير تطوير الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا"، الإيطالي كولينا رسالة خاصة إلى دولة الإمارات قال فيها: "أصدقائي في دبي والإمارات نمر جميعًا بأوقات صعبة هذه الأيام، ولكي نكون آمنين لابد أن نجلس في المنزل ولابد أن نخصص وقتًا لبذل بعض الجهد في المنزل حتى نكون بصحة جيدة، احرصوا أن تكونوا نشطين وأن تكونوا أصحاء".

وكان عدد من النجوم انضموا للمبادرة عبر إرسال رسائل توعوية للجمهور ومن بينهم النجم السابق لنادي برشلونة والمنتخب الفرنسي، والمدير الرياضي لنادي برشلونة حالياً، اريك أبيدال، والنجم السابق للمنتخب الفرنسي، و أندية مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيان وانتر ميلان الإيطالي، مايكل سيلفيستر و أفضل لاعب في العالم وبطل أوروبا سابقا ونجم وقائد منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وانتر ميلان السابق، البرتغالي لويس فيغو، والمدافع الأسطوري روبرتو لمنتخب البرازيل، كارلوس، ونجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، الفرنسي نيكولا أنيلكا.

ويمكن للجمهور المشاركة في مبادرة "خلك نشيط.. وخلك سليم" من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية باستخدام الأدوات والمعدات المتوفرة بالمنزل مهما كانت بسيطة، من دون الحاجة إلى الخروج، وذلك حفاظًا على صحة ونشاط وسعادة جميع أفراد المجتمع، ويجب على المشاركين استخدام وسم تحدي مجلس دبي الرياضي #DSCChallenge، والإشارة إلى حساب المجلس @dubaisc في النص، كما يمكن للمشاركين ترشيح شخصين من أصدقائهم للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي.

وفي إطار المبادرة ذاتها ينطلق في الثامنة صباح من يوم بعد غد، سباق "الماراثون المنزلي" الذي ينظمه نادي 5:30 للجري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة آسيكس للمنتجات الرياضية، في إطار مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة "خلك نشيط. وخلك سليم" وضمن الحملة الوطنية "خلك في البيت" التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على البقاء في المنزل.

وبلغ عدد المُسجلين في الماراثون 749 مشارك من 62 جنسية مختلفة من المقيمين داخل وخارج الدولة، أبرزهم من الكويت والسعودية، وعمان، والبحرين، والأردن.

ويستعدون المشاركون للتنافس في أول سباق من نوعه في العالم الذي يمتد لمسافة 42.195 كيلومترًا، وتتنوع أعمار المشاركين ما بين 18 سنة إلى 65 عام، من الرجال والنساء حيث يشارك 526 من الرجال و223 من النساء.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن: "الماراثون سيكون عبارة عن سباق زمني بالجري داخل المنزل يستمر لعشر ساعات كاملة، يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وينتهي عند السادسة مساء، اذ يتيح السباق لكافة الأعمار والمستويات البدنية من الرجال والنساء، وللمتسابق حرية اختيار طريقة المشاركة بالجري سواء في غرفة واحدة أو في جميع غرف المنزل.

وأضاف البيان: "قدمت اللجنة المنظمة حصص تدريبية في الجري تم بثها على الهواء مباشرة مع المدرب كريس بون سفير شركة آسيكس، كما قدمت المعلمة زينب فهد دروسا في اليوغا، وأرسل المدرب كريس بون مجموعة من النصائح وطرق الاستعداد وإجراءات السلامة لجميع المشاركين في الماراثون المنزلي.

ويتوجب على الراغبين في المشاركة استخدام حذاءً رياضيًا، وهاتف ذكي أو ساعة ذكية، واستخدام برنامج لتتبع مسافة الجري على أن يكون الحساب مسجلًا في البرنامج باسم صاحب الاشتراك.

ويحصل الفائزون الثلاثة من الرجال والنساء الذين استطاعوا إنهاء السباق في أسرع زمن على جوائز عينية من شركة آسيكس بالإضافة إلى حصولهم على تذكرة للمشاركة في ماراثون موسكو، بينما يحصل العشرة الأوائل على اشتراك مجاني في نادي فيرتكس فيتنس للياقة البدنية، كما يحصل جميع المشاركين الذين أنهو السباق على قميص آسيكس وميدالية المشاركة بالإضافة إلى شهادة مشاركة من النادي.